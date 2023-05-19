«У нас был и китайский ЗРК». Как украинские зенитчики «охотятся» за российской авиацией — интервью NV с бойцом 95-й бригады 19 мая, 16:14 NV Премиум Украинский военнослужащий зенитно-ракетного и артиллерийского дивизиона неподалеку Часова Яра, Донецкая область, 17 мая 2023 года (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Юрий Кочевенко, боец 95-й бригады, зенитчик, в интервью Radio NV рассказал, как украинские зенитчики на поле боя использовали китайский ЗРК и как Силы обороны смогли выходить на окраины оккупированной Горловки.

— Для россиян с самого начала этого большого вторжения, я думаю, что это был абсолютный шок, когда их начали сбивать в небе над Киевом, над Киевщиной, над Гостомелем, над водами Киевского водохранилища. Недавно выловили старшего лейтенанта, который летал недолго, а плавал значительно больше.

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— Переквалифицировался в подводника.

— Да, больше года плавал. И это действительно уже был очень сильный сигнал, что с этим вторжением все пошло не по сценарию. Вы все время воюете на востоке страны?