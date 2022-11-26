Фото недели. Вода по колено и выжженная земля — условия на украинских позициях под Бахмутом напоминают Первую мировую 26 ноября, 22:23 Из-за погодных условий украинским воинам очень сложно (Фото:Виктор Боринец/Facebook)

ВСУ обороняют Бахмут Донецкой области в ужасающих условиях. Фото украинских военных, стоящих в окопах, наполненных водой и грязью, очень похожи на изображения времен Первой мировой войны.

Фото в Facebook обнародовал SEO Strategist в NetSolid Investments и волонтер Виктор Боринец.

«Если кому-то тяжело в последнее время без коммуникаций, пожалуйста, вспоминайте о Бахмуте и других направлениях фронта. Можно даже на скринсейвере себе поставить. Держимся», — написал он.

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Украинский военнослужащий в окопе под Бахмутом, ноябрь 2022 года Инфографика:

В соцсети Twitter пользователь с аккаунтом Walter Report опубликовал черно-белые фото с западного фронта Первой мировой войны и современные фотографии из Бахмута, которые без подписи трудно различить.

Слева изображены позиции союзников возле города Верден-сюр-Мез на юго-востоке Франции, фото датированы 1917 годом. Здесь происходило самое продолжительное и ожесточенное сражение Первой мировой войны.

Справа — позиции ВСУ возле Бахмута на востоке Украины — города, который непрерывно атакуют российские оккупанты.

На Бахмутском направлении враг ведет постоянные обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии. Агрессор задействует наемников ЧВК Вагнер. Атаки на Бахмут продолжаются более восьми месяцев, однако безрезультатно.