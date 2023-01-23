ДРГ пыталась высадиться на остров на Днепре. Стали известны подробности уничтожения российского катера 23 января, 11:05 Вражеская ДРГ пыталась высадиться на один из островов на Днепре (Фото:khersondaily.com)

За минувшие сутки силы обороны Таврического направления поразили легкомоторный гражданский катер, который оккупанты присвоили и обустроили для военных целей.

Об этом в Telegram сообщил пресс-секретарь оперативного командования Юг Владислав Назаров.

По его словам, катер был поражен при попытке вражеской ДРГ высадиться на один из так называемых Потемкинских островов на Днепре.

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«Оккупанты никак не поймут, что все, что они обустроят под „русский военный корабль“ украинские бойцы отправят по единственно известному всем курсу», — отметил Назаров.

Утром 23 января Генштаб сообщил, что за минувшие сутки был уничтожен один вражеский катер, также были ликвидированы около 720 оккупантов.

Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 121480 своих военных.

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