Украинские военные в Польше учатся спасать раненых в условиях боев: Генштаб ВСУ показал фото 29 мая, 16:09 Учения проходят в условиях, приближенных к реальным (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Украинские военные учатся оказывать тактическую помощь раненым побратимам в условиях боевых действий. Учения проходят в Польше.

Как сообщили в Генштабе ВСУ, бойцы проходят специализированную боевую медицинскую подготовку под руководством комбат-медиков инструкторов из Оружейных Сил Канады и при поддержке Британии.

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Там отметили, что военнослужащие ВСУ смогут передать приобретенные ценные знания и опыт другим бойцам Сил обороны Украины, которые продолжают бороться с оккупационной армией РФ на фронте.

Генштаб также опубликовал фото, как проходят учения.

Фото: Генштаб ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ

Великобритания лидирует в обучении украинских военнослужащих. В 2022 году около 6000 военных уже прошли подготовку в стране для эффективной борьбы с российской агрессией на территории Украины.

США также расширили программу обучения ВСУ. Они тренируют украинских военных на полигоне в Германии.

Евросоюз также запустил тренировочную миссию EUMAM для украинских военных, в рамках которой обучат 15 тысяч военнослужащих. Большая часть учений будет проходить на территории Польши.

