Шведские инструкторы готовят украинских военных к боям в лесах: Генштаб ВСУ показал фото
Тренировки проходят в лесах Великобритании (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)
Военные инструкторы из Швеции учат украинских военных ведению боев в условиях лесистой местности. Обучение проходит в Великобритании.
Как сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ, эта подготовка позволяет овладеть боевыми навыками, повысить безопасность и силы действий, чтобы военнослужащие, не имеющие или имеющие минимальный военный опыт, могли овладеть необходимыми тактическими знаниями для защиты своей страны.
Там добавили, что под руководством инструкторов военнослужащие становятся более подготовленными к условиям обороны и наступления.
Генштаб также опубликовал фото тренировок.
Контингент военнослужащих Вооруженных Сил Королевства Швеции присоединился к странам-партнерам в программе подготовки украинских новобранцев под руководством Великобритании.
Великобритания лидирует в обучении украинских военнослужащих. В 2022 году около 6000 военных уже прошли подготовку в стране для эффективной борьбы с российской агрессией на территории Украины.
США также расширили программу обучения ВСУ. Они тренируют украинских военных на полигоне в Германии.
Евросоюз также запустил тренировочную миссию EUMAM для украинских военных, в рамках которой обучат 15 тысяч военнослужащих. Большая часть учений будет проходить на территории Польши.