Шведские инструкторы готовят украинских военных к боям в лесах: Генштаб ВСУ показал фото 29 марта, 14:31 Тренировки проходят в лесах Великобритании (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Военные инструкторы из Швеции учат украинских военных ведению боев в условиях лесистой местности. Обучение проходит в Великобритании.

Как сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ, эта подготовка позволяет овладеть боевыми навыками, повысить безопасность и силы действий, чтобы военнослужащие, не имеющие или имеющие минимальный военный опыт, могли овладеть необходимыми тактическими знаниями для защиты своей страны.

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Там добавили, что под руководством инструкторов военнослужащие становятся более подготовленными к условиям обороны и наступления.

Генштаб также опубликовал фото тренировок.

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Контингент военнослужащих Вооруженных Сил Королевства Швеции присоединился к странам-партнерам в программе подготовки украинских новобранцев под руководством Великобритании.

Великобритания лидирует в обучении украинских военнослужащих. В 2022 году около 6000 военных уже прошли подготовку в стране для эффективной борьбы с российской агрессией на территории Украины.

США также расширили программу обучения ВСУ. Они тренируют украинских военных на полигоне в Германии.

Евросоюз также запустил тренировочную миссию EUMAM для украинских военных, в рамках которой обучат 15 тысяч военнослужащих. Большая часть учений будет проходить на территории Польши.





