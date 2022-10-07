«Можно вычислить за много километров». Как украинские военные отслеживают и сбивают иранские дроны 7 октября, 14:32 Дроны Shahed-136 в украинской армии называют мопедами из-за характерного звука мотора (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

Украинские военные рассказали, как Россия применяет иранские дроны-камикадзе Shahed-136, в чем их особенности и как их можно отследить и уничтожить.

Достоверной информации о Shahed-136 немного, потому что речь не о фабричном производстве, сообщает Настоящее время.

«Это машины примитивные. Их делают полукустарным способом под землей. Нужно понимать, что это не машины, которые штампуют на конвейерах, как Байрактары и всевозможные американские, израильские БПЛА», — объяснил пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат.

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Благодаря своей простоте, Shahed-136 относительно дешевый. Он летит только в одну сторону, у него нет дорогих камер и возможности связаться с оператором на земле. Shahed-136 просто задают координаты и отправляют к цели.

Чтобы повысить эффективность, иранский беспилотник часто запускают в сумерках или даже ночью.

Но даже в темноте бойцы украинских ПВО могут услышать Shahed-136 за несколько километров. У него двухтактный двигатель, как у лодки, газонокосилки или мопеда. Именно так его прозвали в ВСУ. И летают дроны-камикадзе часто не по одному, а группами.



«Мотор у него, как у Явы. Булькает-булькает так, что его можно вычислить за много километров до того, как он будет над вами. Это совет военным. Второе: летают они не так высоко и не так быстро. И определенными разновидностями стрелкового оружия их можно уничтожать. В-третьих, количество взрывчатого вещества у него такое, что им нерационально заморачиваться уничтожением личного состава», — сказал командир штурмового подразделения ВСУ Мадяр.



В основном Shahed-136 направляют на крупные статичные цели. Минимум — дорогая военная техника, а еще чаще — на здания.

«Враг пытается экономить, как мы заметили, свои крылатые ракеты и ракеты разных калибров, разных типов, потому что те же самые „шахиды“, про которые мы говорим, они, во-первых, стоят намного дешевле, их можно использовать намного чаще, они работают иногда даже не парами. Мы заметили, что во время одной атаки враг несколько таких дронов мог запускать», — рассказал пресс-секретарь Одесской ОВА Сергей Братчук.

По данным командования воздушных сил ВСУ, Иран просто не в состоянии наладить полноценную конвейерную сборку таких беспилотников и, по оценке представителя ведомства, передал России только несколько сотен дронов-камикадзе.



Инфографика: НВ