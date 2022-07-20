Охотились несколько дней. В Воздушных силах рассказали, как сбили российский Су-35

20 июля, 14:00
За вражеским истребителем Су-35 украинские Воздушные силы охотились несколько дней (Фото:Кадр видео Командование Воздушных Сил ВСУ)

За вражеским истребителем Су-35 украинские Воздушные силы охотились несколько дней (Фото:Кадр видео Командование Воздушных Сил ВСУ)

Воздушные силы Украины несколько дней охотились на российский истребитель Су-35, который сбили во вторник, 19 июля.

Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

По его словам, Су-35 патрулировал в районе Новой Каховки несколько дней. Его задачей было вычислить и уничтожить украинские ударные группы, авиационные группы, штурмовики и бомбардировщики.

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«Попал он в нашу ловушку, зенитчики на этот раз подловили этот истребитель и он был успешно уничтожен нашим зенитно-ракетным подразделением в районе Новой Каховки», — сказал Игнат.

Он отметил, что российский истребитель перед падением еще успел выпустить ракеты класса воздух-воздух по украинским штурмовикам, однако они совершили противоракетный маневр и вышли из-под удара.

https://www.youtube.com/embed/RgUhwMxfKdQ

После этого украинские штурмовики и бомбардировщики завершили боевую задачу и нанесли около 15 ударов на разных направлениях, уничтожили РСЗО, скопления техники, боевые бронированные машины, командно-штурмовые пункты и живую силу оккупантов.

https://www.facebook.com/kpszsu/videos/1204980456929036/
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Истребитель Воздушные силы Война России против Украины

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