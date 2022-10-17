In The Army Now. Как в Британии украинцы учатся уничтожать армию РФ — эксклюзивный репортаж НВ 17 октября, 14:37 Эксклюзив НВ Украинские военные проходят обучение в Великобритании с начала июня (Фото:Cpl Morris RLC / UK MOD Crown)

Работа с пулеметом, противотанковым комплексом NLAW и симуляция боя на фронте — это лишь небольшая часть того, что за несколько недель учений в Англии проходят украинские защитники.

Утром 11 октября один из полигонов на юге Англии можно было легко спутать с украинским. Перед десятками мужчин в военной форме, прицеливавшихся в мишени, раскинулись широкие поля, а во время пауз между выстрелами прорезались команды на украинском языке.

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«Поставить на предохранители! Занять позицию для стрельбы сидя! Давайте побыстрее!» — командным тоном кричали несколько переводчиц к украинским военнослужащим, отрабатывавшим стрельбы из автомата Калашникова.



Так девушки пытались воспроизвести тон команд, которые давал украинским бойцам инструктор из 5-го батальона The Rifles вооруженных сил Канады и Новой Зеландии, — одной из многих иностранных команд, которые на территории Соединенного Королевства готовят сегодня украинцев защищать Родину от российского нашествия.



Здесь еще с начала лета учат бойцов с незначительным военным опытом, или совсем без него. Тренировки длятся несколько недель и составлены на основе базовой подготовки пехоты Великобритании. Ее прошли уже около 6 тыс. украинских военнослужащих. Однако на этом все не завершится: Соединенное Королевство обещает подготовить до 20 тысяч украинцев.



Украинский военнослужащий "Хищник" находится уже на завершающем этапе британских учений / Фото: Наталья Роп / НВ

«Вы сейчас видите стрелковую подготовку, которая является одним из последних этапов учебной программы перед возвращением солдат в Украину, — объясняет Джош Мейджор, офицер из Новой Зеландии, возле которого украинские военные с разных расстояний стреляют в мишени. — Программа тренировок охватывает ряд вопросов: от обращения с оружием до боевой медицины, работы с тяжелой техникой, работы на открытом пространстве и ведения окопной войны. Мы работаем по высоким стандартам».



Слова новозеландского коллеги подтверждает НВ украинский военный на позывной «Хищник», — он называет обучение «очень интенсивным».



«Знаний реально очень много, — говорит боец, — С утра до поздней ночи мы занимаемся и занимаемся. Я думаю, что с помощью наших иностранных коллег украинские солдаты будут намного эффективнее на поле боя и при выполнении задач».



«Хищник» признается, что на самом деле уже имеет военный опыт: служил в АТО и ООС. Однако здесь, в Британии, он не только для учебы, но и ради того, чтобы на месте помогать украинским военным «студентам».



Тем временем в нескольких сотнях метров от стрельб еще с десяток украинских защитников проходит обучение по минной безопасности. Иностранный инструктор показывает ребятам на нескольких примерах, как в природной местности могут быть спрятаны мины.



«Очень важно увидеть признаки минной опасности при прохождении территории, — объясняет инструктор. — Не все признаки минной опасности могут указывать, что там есть мины. Но если вы увидите некоторые признаки, то можете понять, нужно ли вам дальше проводить поиск или нет».



Он показывает четыре типа поверхностей, под которыми могут быть спрятаны мины. А потом демонстрирует пример, с помощью чего можно импровизированно промаркировать заминированную территорию.



«Это импровизированные формы для обозначения опасности, и они использовались как гражданскими, так и военными, — продолжает военный. — Такие формы в основном использовали в Афганистане, но это могут делать где угодно».



На этом полигоне новозеландские инструкторы занимаются с около 50 украинскими военнослужащими. Лейтенант Лундон Уильямсон рассказал, что этих военных тренируют 10 его подопечных.



Уильямсон говорит, что украинцы с большим энтузиазмом учатся, приобретают навыки и смогут использовать их, когда вернутся домой. Однако, как признается он, есть много трудностей из-за языкового барьера".



Лундон Уильямсон, лейтенант из Новой Зеландии, координирует работу 10 инструкторов, обучающих украинцев военному делу / Фото: Наталья Роп / НВ

«Но по мере того, как мы продвигаемся по курсу, им становится гораздо легче усваивать новую информацию, и они также могут ее применять, — говорит новозеландец. — Это очень впечатляет. Мы действительно удивлены тем, как быстро они усваивают и воспроизводят полученные знания».

За время работы с украинцами, признается инструктор, он и сам не остался без новых знаний. «Доброе утро! Как обстоят дела? Слава Украине — Героям слава!» — демонстрирует новозеландец свои знания в украинском языке.



А еще он удивлен тем, насколько скромны украинские военные, несмотря на то, через что им пришлось пройти. «И они очень веселые люди», — с улыбкой добавляет Уильямсон.



Украинские военные во время британских учений отрабатывают разные сценарии боя на поле битвы / Фото: Наталия Роп / НВ

В тот же день на другом полигоне, что в получасе езды от первого, разворачивалась симуляция боя. Украинцы, как было запланировано в сценарии, пытались удержать позиции.



Выглядело все как настоящее сражение.



Над головами военных ВСУ в сторону врага пролетает пулеметная очередь из командного пункта. Рядом работает боевая бронированная машина. Начинают раздаваться взрывы — над полем расползается густой дым. Украинские бойцы с позиций ведут огонь по выскакивающим из земли мишеням. А сами в это время находятся под сильным «артиллерийским обстрелом» со стороны врага.



На поле становится все громче и хаотичнее, чтобы максимально приблизить тренировки к реальной войне. Это длится не больше 10 минут. Бойцам приходится оперативно отступать.



«Быстрее-быстрее! Двигаемся! Уходим!» — раздается с поля «боя».



Через несколько сотен метров отступая украинцы начинают оказывать помощь бойцам, получившим «ранение». Последние максимально похожи на реальные и приправлены искусственной кровью.



«Надо определить степень, ребята! Проверяем дыхание!» — кричит инструктор по тактической медицине.



«Какое у вас ранение? Дышать, говорить можете?», — подхватывает боец, обращаясь к «раненому».



Военные начинают накладывать турникет, а потом выносят раненого на легких носилках.



В это время место, где оказывают помощь, прикрывают бойцы с автоматами.



Во время учений в Британии украинские защитники учатся тактической медицине / Фото: Cpl Morris RLC / UK MOD Crown

Украинский военный на позывной " Панда" уже четвертую неделю проходит британские учения. Он рассказывает, что здесь чувствует себя в безопасности, поэтому проще сконцентрироваться на учебе.



До начала полномасштабной войны «Панда» имел гражданскую профессию — инженера-конструктора. Однако российское вторжение заставило его надеть форму.



«Я хочу, чтобы моя страна была свободной и независимой. — рассказывает военный. — То, что будет дальше с нашей страной, только в наших руках. Мы в состоянии сейчас бороться за нашу независимость и мы будем дальше в состоянии бороться за то, чтобы наша страна росла».



Сейчас же, по его словам, главная задача его и побратимов в Британии — «научиться делать свое дело так, чтобы выгнать оккупанта из нашей страны».



Купер Браун, командир противотанковой роты 5-го батальона ВС Великобритании, рассказывает, что украинских военных учат работать с разными типами оружия: и тем, которым пользуются британская армия, и более привычными для украинцев АК. А еще — с противотанковой управляемой ракетой NLAW.



«И также некоторые из бойцов имеют определенное представление о разных типах оружия, с которыми они могут столкнуться», — рассказывает Браун, не вдаваясь в детали.



Браун служит в британской армии уже более 11 лет. На полигоне его главная задача — превратить украинских гражданских парней или девушек в солдат. Военный не берется оценивать, достаточно ли для этого несколько недель. Однако отмечает, что такой путь проходят и граждане Великобритании, идущие в армию из гражданских профессий.



Пока Браун общается с журналистами, в военной палатке как раз проходит лекция по пользованию крупнокалиберным пулеметом HMG — 50-го калибра.



Ребята внимательно слушают объяснение британского инструктора. А один из бойцов сразу по его инструкциям учится вести огонь из пулемета.



«Если ты сломаешь, то нам его, наверное, отдадут, — перекликаются военные и начинают смеяться. — А мы уже дома отремонтируем нормально».



«Ты только прицел не трогай», — раздается еще один шутливый совет.



Украинских защитников учат, как работать из крупнокалиберного пулемета / Фото: Наталья Роп / НВ

Все лекции для украинских военных постоянно переводят специалисты. Ирина, попросившая не называть ее фамилию, координирует их группу.



Девушка объясняет, что переводчики должны полностью отражать поведение инструктора. Если последний смеется — смеется и переводчик, если кричит или матерится — то и ее подчиненные действуют соответственно.



«Мы должны меняться в зависимости от ситуации, — говорит Ирина. — Потому что мы те люди, на кого смотрят солдаты и принимают приказ. Мы не можем, когда инструкторы кричат «Закрыли свои роты» — говорить «Простите, пожалуйста, вы могли бы там потише?»



Через несколько месяцев постоянной работы с украинскими военными переводчица получала лишь положительные впечатления от них. Ирина объясняет, что бойцы знают «когда им нужно включиться и быть серьезными, а когда — дурачиться».



«С ними можно классно провести время, пошутить, они дурачятся, — признается переводчица. — Но когда это идут лекции, тренировки и обучение, они слушают».



Британский инструктор Cурен Бол имеет опыт работы в Ираке, Афганистане, Косово и западноафриканской Сьерра-Леоне / Фото: Наталья Роп / НВ

Не меньше положительных впечатлений от работы с украинцами получил и британский инструктор Cурен Болл. За его плечами опыт работы в Ираке, Афганистане, Косово и даже западноафриканской Сьерра-Леоне.



Военный рассказывает, что собственный опыт пытается вплетать в британскую программу учений для украинцев. По его наблюдениям, военные с первого же дня «работали очень упорно, и прогресс, который они продемонстрировали нам через пять недель, абсолютно огромен».



«Больше всего меня поразило то, что ребята здесь готовы учиться и идти вперед, — признается Бол. — Вы знаете, они действительно хорошо справляются с нашей учебной программой, действительно добились успеха, и преданность, которую продемонстрировали, поражает. Я заметил, что у них есть желание учиться и применять знания на практике. Вы, наверное, видели, как они работали сегодня в последний день стрельб? Это совершенно удивительная группа людей».



Уже через несколько дней эти военные отправятся на Родину противостоять врагу. А вместо них будут учиться искусству войны в Великобритании тысячи других украинцев.



«Так почему у вас позывной «Панда», — интересуется НВ у бойца, который уже скоро вернется в Украину.



«Была одна песенка о потерянной пандочке, которая нашла свой дом, — объясняет он. — Вот сейчас мы ищем его тоже, и обретаем его обратно».

