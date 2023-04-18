«Непогода стрельбе не помеха». Украинские пограничники показали, как гранатометчики проходят подготовку — видео 18 апреля, 13:30 Украинские военные (Фото:dpsu.gov.ua)

Во вторник, 18 апреля, украинские пограничники показали, как гранатометчики проходят подготовку.

«Враг ждать не будет. Поэтому обучение проводим, несмотря на погоду», — заявили инструкторы.

В ГПСУ добавили, что подготовка новых расчетов спг проводилась на одном из полигонов Донецкой области.

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Пограничники подробно отработали все этапы: развертывание гранатомета, выбор позиции, выверку прицела и практическую стрельбу.

"Уже совсем скоро эти ребята усилят своих собратьев-гранатометчиков, которые уже неоднократно доказывали свою эффективность, уничтожая врага на всех участках фронта", - говорится в сообщении.