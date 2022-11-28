Украинские десантники уничтожили оккупантов и заняли одну из боевых позиций возле Бахмута — видео

28 ноября, 13:17
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Как украинские десантники уничтожили оккупантов и заняли боевую позицию возле Бахмута (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

Как украинские десантники уничтожили оккупантов и заняли боевую позицию возле Бахмута (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

Украинские десантники уничтожили российских захватчиков и заняли одну из боевых позиций в районе Бахмута Донецкой области.

Соответствующее видео опубликовало командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины в Facebook.

«Подразделения 71 отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск ВС Украины уничтожили российских оккупантов и заняли одну из боевых позиций в районе города Бахмут», — говорится в подписи к видео.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=PeSEVuqpCLM

14 ноября главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный назвал направления, на которых оккупанты активнее всего атакуют.

По словам главнокомандующего, враг активно атакует на рубежах Белогоровка-Соледар-Бахмут-Майорск и Авдеевка-Опытное-Водяное-Пески-Марьинка-Павловка, но успеха не имеет. ВСУ держат оборону благодаря стойкости передовых подразделений и боеспособным резервов.

https://www.youtube.com/watch?v=nl5U3LzFgPI
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Донецкая область Десантники Бахмут Война России против Украины

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