Украинские десантники уничтожили оккупантов и заняли одну из боевых позиций возле Бахмута — видео 28 ноября, 13:17 Как украинские десантники уничтожили оккупантов и заняли боевую позицию возле Бахмута (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

Украинские десантники уничтожили российских захватчиков и заняли одну из боевых позиций в районе Бахмута Донецкой области.



Соответствующее видео опубликовало командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины в Facebook.

«Подразделения 71 отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск ВС Украины уничтожили российских оккупантов и заняли одну из боевых позиций в районе города Бахмут», — говорится в подписи к видео.

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14 ноября главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный назвал направления, на которых оккупанты активнее всего атакуют.

По словам главнокомандующего, враг активно атакует на рубежах Белогоровка-Соледар-Бахмут-Майорск и Авдеевка-Опытное-Водяное-Пески-Марьинка-Павловка, но успеха не имеет. ВСУ держат оборону благодаря стойкости передовых подразделений и боеспособным резервов.