Наносились мощные удары по оккупантам: как украинская авиация участвовала в освобождении острова Змеиный

1 июля, 15:20
Авиация Воздушных Сил неоднократно наносила мощные авиаудары по вражеским позициям на Змеином (Фото:Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

Авиация Воздушных Сил неоднократно наносила мощные авиаудары по вражеским позициям на Змеином (Фото:Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

Во время проведения операции по освобождению острова Змеиный от оккупантов авиация Воздушных Сил неоднократно наносила мощные авиаудары по вражеским позициям.

Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ в Telegram.

https://www.youtube.com/embed/kxq2Sy4y22I

Бомбардировщики, штурмовики и истребители, во взаимодействии с артиллерийскими подразделениями, армейской и беспилотной авиацией Сухопутных и Военно-Морских Сил, подразделениями Сил специальных операций, в очередной раз уничтожали оккупантов на острове.

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В результате успешной операции уничтожены зенитные ракетные системы, радиолокационные станции, боевые позиции, реактивная система залпового огня, техника и личный состав российских оккупационных войск.

Небольшая часть оккупантов эвакуировалась, спешно покинув остров.

30 июня в оперативном командовании Юг сообщили, что после мощных ударов ВСУ российские оккупанты наспех эвакуировали остатки гарнизона на двух скоростных катерах и покинули остров.

В Министерстве обороны РФ подтвердили данные о позорном бегстве своих военных с острова Змеиный и назвали это «жестом доброй воли», вместо того, чтобы признать: оккупанты были вынуждены пойти на такой шаг из-за ударов ВСУ.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поблагодарил защитников Одесской области, «которые приняли максимальные меры для освобождения стратегически важного участка», производителей украинской САУ Богдана, «сыгравшей важную роль в освобождении острова», а также иностранных партнеров за предоставленные средства поражения.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Авиация Черное море Воздушные силы Война России против Украины Остров Змеиный

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