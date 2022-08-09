«Российскую ПВО ждут проблемы». Как, несмотря на заявления РФ, наша авиация и дальше подавляет действия оккупантов на фронте — интервью 9 августа, 18:29 Эксклюзив НВ Обломки российской ракеты Точка-У в украинском пшеничном поле, Донецкая область (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации, авиаэксперт Валерий Романенко рассказал Радио НВ, как, несмотря на неоднократные заявления россиян об уничтожении украинских ВВС, наши пилоты с новым оружием успешно подавляют ПВО оккупантов.

— Если посмотреть на ситуацию через [почти 6] месяцев после начала широкомасштабного российского вторжения, мы должны как-то понимать, какие мощи, какие возможности сейчас есть у нашей авиации и благодаря чему, что это было за волшебное уничтожение украинских военно-воздушных сил, что они до сих пор летают и поражают врага?

Видео дня

— Что касается уничтожения украинских воздушных сил, то здесь достаточно интересна статистика, еще неделю назад россияне говорили, что уничтожили 261 украинский самолет. Но в начале войны, по состоянию на конец февраля, у нас было только сотня самолетов. То есть, они уничтожили нас уже 2,5 раза. Но наши воздушные силы все равно наносят удары и их интенсивность потихоньку растет. Что касается наших возможностей: сейчас у нас они значительно выросли, чтобы сбивать крылатые ракеты россиян. Это достигнуто несколькими методами, во-первых, проработаны способы борьбы, новейшие тактические приемы борьбы с российскими крылатыми ракетами. Во-вторых, налажено сотрудничество с союзниками, которые, кроме боевой техники, запчастей и боеприпасов, также делятся с нами информацией о действиях российской авиации вокруг Украины еще до момента, когда крылатые ракеты входят на нашу территорию. А что касается возможностей, если говорить о наших боевых возможностях, наращивании их, то у нас есть очень ограниченные в этом плане шансы. Потому что из нашей устаревшей авиационной техники мы выдавили уже все. Можно только разработать какие-то новые тактические приемы или наладить взаимодействие войск.

К примеру, HIMARS уничтожают российские зенитно-ракетные комплексы. Сообщалось, что они уничтожили четыре таких комплекса типа С-300 и один Панцирь, малой дальности. А раньше уничтожили еще четыре. То есть, наши самолеты уже получили возможность достаточно активно действовать на передовой против российских сухопутных войск, наши штурмовики, наши бомбардировщики. И, кстати, это самый лучший способ борьбы с ракетами С-300, которые кошмарят наши пограничные города. У них небольшая дальность, потому что это зенитные ракеты, и сбивать их тяжело. А вот уничтожать полностью комплексы или пусковые установки этих комплексов, или радары, управляющие этими ракетами, — это самый эффективный способ.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.