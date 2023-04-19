Как Украине не проиграть мир? Эксперты Radio NV — о будущем страны 19 апреля, 21:34 26 апреля, в четверг, в 18.00 в Киеве состоится первая офлайн-встреча с гостями Radio NV (Фото:NV)

Радио NV проводит первое живое мероприятие — встречу со специальными гостями своих эфиров

26 апреля, в четверг, в 18:00 в Киеве состоится первая офлайн-встреча с гостями специального эфира Radio NV, который начался 24 февраля 2022 года. Будем говорить о будущем Украины.

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В зале — ведущие Radio NV, на сцене — самые популярные гости прямых включений. Приглашаем слушателей присоединиться к дискуссии и пообщаться за кулисами эфира.

Какое место займет Украина после победы в мире? Как страна будет развиваться экономически? Какой станет украинская армия после войны? Как изменится роль гражданского общества?

Radio NV запускает цикл встреч с известными экспертами, политиками и лидерами мнений.

Тема первого диалога — коррупция.

Модератор: Алексей Тарасов, главный редактор Radio NV

Первые спикеры мероприятия:

Дарья Каленюк, юрист, исполнительный директор и член правления Центра противодействия коррупции

Юрий Николов, журналист, редактор проекта «Наши деньги»

Как попасть на мероприятие, узнавайте здесь .

Онлайн-трансляция состоится на всех площадках NV. Следите за обновлениями.

Как прошла встреча с Radio NV в прошлый раз? Смотрите здесь

Radio NV — это всеукраинская разговорная радиостанция с одной из крупнейших радиосетей Украины. Беспристрастные профессиональные ведущие и обозреватели с высокими стандартами независимой журналистики. Наибольшее количество в эфире проверенных аналитиков, инсайдеров, топовых чиновников объясняют, как правильно понимать новости и события.