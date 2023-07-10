Украинцы за рубежом видят войну более длительной, чем украинцы дома — опрос 10 июля, 19:02 Украинские военнослужащие (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Граждане, которые остаются в Украине, надеются на менее длительную войну, чем те украинцы, которые находятся как беженцы в Европе.

Об этом говорится в результатах соцопроса от Рейтинг.

Согласно результатам исследования, демонстрируют определенные различия в оценке продолжительности войны украинцами.

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Так, среди украинцев в Украине 32% считают, что Украине для победы нужно полгода-год, 30% - больше года, 17% верят, что для ее достижения нужно несколько месяцев, а то и меньше.

Среди украинцев в Европе преобладает мнение, что для победы нужно больше года (40%), 23% считают, что на это нужно полгода-год, и только 12% верят в ее достижение в ближайшей перспективе.

Также 3% украинцев в Европе вообще не верят в победу Украины. В Украине таких — 1%.

В макрорегиональном разрезе среди тех украинцев, которые проживают в Украине, также наблюдаются определенные различия в оценках. Тех, кто верит в относительно короткие сроки достижения победы, больше среди жителей центра, запада и юга. Менее оптимистичные или неопределенные оценки дают жители востока и столицы.

Социологи опросили 2 000 респондентов в Украине и 2 000 украинских беженцев в Европе в начале июля.