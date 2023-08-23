Все зависит от региона. Как украинцы относятся к жителям оккупированных территорий — опрос 23 августа, 16:29 Мариуполь под российской оккупацией (Фото:Alexander Ermochenko / REUTERS)

У подавляющего числа украинцев к людям, проживающим на оккупированных россиянами в 2022 году территориях Херсонской и Запорожской областей в Украине «очень положительное» отношение.

Об этом свидетельствуют данные соцопроса от Рейтинг.

Согласно результатам исследования, 83% опрошенных украинцев «тепло» относятся к людям, которые оказались в оккупации в Херсонской и Запорожской областях и остались там жить. Еще 11% респондентов имеют «нейтральное» отношение и лишь 5% - «холодное».

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Что касается пока еще оккупированного Крыма, то цифры следующие: 46%, 23% и 31% соответственно.

К жителям захваченных оккупантами восточных территорий отношение более негативное: 59% опрошенных относятся «холодно», 18% - «нейтрально» и 22% - «тепло».

Социологи не делали разделения на «старые» оккупированные земли востока и новозахваченные Россией в 2022 году.

Справка: в исследовании использовано некорректное и играющее на руку пропаганде противника определение — «жители так называемых ДНР/ЛНР». ДНР/ЛНР — это созданные Россией на территории Донецкой и Луганской областей террористические организации, полностью подконтрольны Москве.

Опрос проведен 16−20 августа 2023 года среди 6050 респондентов по телефону с помощью компьютера. Выборка случайна, респонденты получали приглашения через мессенджеры и соцсети. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 для всего массива данных составляет не более 1,5%.