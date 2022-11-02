«От граждан многое зависит». Почему лучше стирать ночью и как это повлияет на энергосистему — эксперт 2 ноября, 06:46 Использовать бытовую технику лучше ночью (Фото:unsplash)

Всех украинцев призывают активно экономить использование электроэнергии, ведь бытовые пользователи страны потребляют около 40% от ее общего количества.

Этот процент может быть даже больше в связи с тем, что промышленность остановлена или разрушена, рассказал Директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в эфире Радио НВ.

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Уменьшить потребление электроэнергии нужно с 7 утра до 23 часов.

Омельченко призвал украинцев максимально отказаться от потребления электроэнергии там, где это возможно, а также использовать все энергозатратные приборы исключительно ночью, когда нет пика потребления. Это касается бойлера, стиральной машины, посудомоечной машины, утюга и т.д.

«От граждан многое зависит. Если люди будут соблюдать правила, о которых говорят власти, энергетики, это может снизить энергопотребление в пиковые периоды и сэкономить электрическую энергию. От этого наша энергетическая система будет работать более стабильно, менее напряженно», — пояснил он.



Кроме того, он обратился к представителям предприятий и промышленности с предложением переводить свои компании на работу онлайн, а где это возможно — в ночной режим. Это также может помочь снизить нагрузку на работу электросетей.

Почему важно экономить электроэнергию

Возможности энергетиков быстро восстанавливать поврежденные объекты, линии, подстанции зависят от того, насколько велика нагрузка на них. Для того чтобы чинить основные линии поставки, временно используются резервные, однако они обладают гораздо меньшей мощностью и не выдерживают, если потребление электроэнергии находится на высоком уровне.

Напомним, ранее глава Киевской ОВ Алексей Кулеба рассказал НВ, когда нормализуется ситуация с электроснабжением. После рашистских обстрелов 31 октября территории Украины только в Киевской области более 400 тысяч человек остались без электроснабжения.