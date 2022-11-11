Социологи узнали, как украинцы относятся к согражданам, выехавшим за границу из-за полномасштабного вторжения РФ 11 ноября, 12:44 Большинство выехавших за границу украинцев после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину — женщины с детьми (Фото:Leonhard Foeger/File Photo/Reuters)

90% украинцев, которые остались в стране после начала полномасштабного вторжения России, в целом нормально относятся к выехавшим за границу согражданам и не осуждают их.

Такие результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Противоположного мнения только 5% опрошеных.

Социологи также предложили респондентам четыре конкретизированных сценария, включая дополнительные факторы у тех, кто уехал. Даже в этом случае 75−90% украинцев, которые сейчас находятся на территории Украины, относятся «с пониманием и не осуждают» тех, кто выехал.

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Если говорить о конкретных категориях украинских беженцев, то лучшее выражается к женщинам с несовершеннолетними детьми, чьи мужчины остались в Украине. В этом случае соотношение отношения не осуждают/осуждают — 90% до 6% соответственно.

Несколько хуже отношение, если «убрать» из описания несовершеннолетних детей. В случае просто женщин без детей соотношение отношения становится 87% до 9%.

Если говорить о мужчине пожилого возраста, который до нападения РФ на Украину находился в Европе, то соотношение 83% к 10%;

Если речь идет о мужчинах среднего возраста, которые на момент вторжения РФ были в Европе и остались там, то в этом не осуждают их 75% оставшихся украинцев, осуждают — 19%.

Опрос проводился с 7 по 13 сентября. Было опрошено 2000 человек методом телефонного интервью во всех регионах Украины, за исключением оккупированных до полномасштабного вторжения РФ территорий Крыма и Донбасса. Также не опрашивали людей, которые после 24 февраля выехали за границу.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину многие украинцы выезжали в другие страны, через несколько месяцев многие из них начали возвращаться обратно.

На данный момент в других странах находятся около 5 млн украинских беженцев. Украинские власти призывают их по возможности не возвращаться в Украину на зиму в условиях продолжающихся ракетных атак РФ по объектам критической инфраструктуры.