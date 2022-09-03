Все солдаты больны сифилисом. Так выглядела армия россиян-красноармейцев, которую 102 года назад разбили украинцы и поляки под Замостьем 3 сентября, 11:56 Эксклюзив НВ НА ПОМОЩЬ! Польский мобилизационный плакат 1920 года (Фото:из коллекции VIA Joanerges)

Век назад объединенные войска УНР и II Речи Посполитой, защищая Замостье от Первой конной армии Буденного, выстояли и спасли Европу от красного нашествия.

«Артиллеристы их оказались первоклассными профессионалами», — оценили украинских воинов во время обороны Замостья их польские собратья. Это воспоминание среди ярких впечатлений об атмосфере в стане союзников и тогдашних боев оставил журналист Адам Гжимала-Седлецкий.

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После договора в апреле 1920 года, подписанного главным атаманом УНР Симоном Петлюром и начальником Речи Посполитой Юзефом Пилсудским, объединенные войска обоих государств выгнали из Киева российских большевиков. Соглашение с поляками предусматривало полное освобождение Украины. Однако красные под руководством Михаила Тухачевского обошли союзников с севера и в начале августа уже стояли под Варшавой.

Солдаты Петлюры и Пилсудского отступили на территорию Польши. Гжимала-Седлецкий так писал о союзниках, с которыми ему пришлось ехать в офицерском вагоне из Львова в Золочев в середине июля 1920 года: «Есть здесь и петлюровцы, есть галичане, а иногда чистокровный россиянин, который из отвращения к большевикам присоединился к Украине. Галичанина узнаешь с первого взгляда. Хотя он и считается соратником польского офицера, но в его взгляде почувствуете некоторое психологическое воздержание. Обычно сидит молча или читает русские и польские газеты. Хотя он прекрасно владеет польским языком. и на вопрос ответит правильной польщизой, он не участвует в общих разговорах. На дне его нервов лежит, пожалуй, недавнее воспоминание о боях, на тех же полях, где теперь проходит поезд, где он выступал как ожесточенный противник сегодняшних соседей по скамейке в вагоне».

Как 100 лет назад, УНР и Польша стали военными союзниками ради борьбы с большевиками. https://www.youtube.com/watch?v=SxSm-IUobsU

Далее польский журналист обратил внимание: «Петлюровцы, приднепровские украинцы, вносят много темперамента. Их черты лица, как и сам нрав добавляют много южной жизненности. В общем, это тип из старинных казацких корней. Они интересуются всем вокруг, иногда по-детски».

Эти воины должны были остановить Первую конную армию Семена Буденного, которая мчалась стремительным маршем с юго-востока. Не дождавшись соединения с ней Тухачевский двинулся на Варшаву, и под стенами польской столицы 25 августа его войско потерпело сокрушительное поражение. Положение красных должна была спасти конница Буденного. Однако ее на три дня задержало Замостье.

Полковник Марко Безручко (по центру, справа от Симона Петлюры) во время парада украинского и польского войска в Киеве, май 1920 года. / Фото: NAC

Полковник Шестой дивизии УНР Марко Безручко по приказу генерала 3-й армии войска польского Зигмунта Зелинского начал готовить город к обороне. Поскольку он имел под руководством не более 400 бойцов вместе со штабной сотней, ему на помощь был выслан 41-й полк Каневских стрелков во главе с капитаном Миколаем Болтуцем. В ряды защитников влились и 3.5 тыс. замостян.

Украинцы – в защите Европы https://www.youtube.com/watch?v=gdfsC6hr_xM

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