Помощь от ООН. Кто из украинцев может получить бесплатный билет, чтобы добраться до Германии, и как это сделать

4 июля, 15:48
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Как получить бесплатный билет на гуманитарный рейс в Германию (Фото:standret/freepik)

Как получить бесплатный билет на гуманитарный рейс в Германию (Фото:standret/freepik)

Гуманитарные рейсы предоставляют возможность женщинам, детям и лицам с тяжелыми заболеваниями, которые решили перебраться в Германию, воспользоваться этим видом помощи.

Украинские беженцы, которые находятся в Молдове, имеют возможность бесплатно попасть в Германию, благодаря гуманитарным рейсам. Количество беженцев, прибывших в Молдову из Украины начиная с 24 февраля 2022 года, составляет около 380 000 человек. Для Молдовы, с населением около 2,6 миллиона человек, это чрезвычайно высокий показатель. В общем, уже в течение периода войны, Германия организовала 20 рейсов, с помощью которых она эвакуировала 954 украинцев из Молдовы.

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С целью поддержки Молдовы, 12 стран Европейского Союза, а также страны, не принадлежащие к Шенгенской зоне, такие как Норвегия, Лихтенштейн, Швейцария и Исландия, согласились периодически организовывать прием людей путем организованных рейсов.

Как получить бесплатный билет в Германию

Для того чтобы воспользоваться возможностью получить бесплатный авиабилет в Германию, необходимо зарегистрироваться на рейс из Молдовы в Германию через страницу Агентства ООН по делам беженцев, которое работает в Молдове. Участие в этой программе доступно уязвимым категориям беженцев, которым затруднено путешествовать наземным транспортом, а именно:

  • люди с инвалидностью;
  • одинокие матери с тремя и более детьми;
  • пожилые люди из группы риска;
  • беременные;
  • люди с тяжелыми заболеваниями.
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Редактор: Алена Дука

Теги:   Беженцы Германия Украинцы за границей

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