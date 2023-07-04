Помощь от ООН. Кто из украинцев может получить бесплатный билет, чтобы добраться до Германии, и как это сделать
Как получить бесплатный билет на гуманитарный рейс в Германию (Фото:standret/freepik)
Гуманитарные рейсы предоставляют возможность женщинам, детям и лицам с тяжелыми заболеваниями, которые решили перебраться в Германию, воспользоваться этим видом помощи.
Украинские беженцы, которые находятся в Молдове, имеют возможность бесплатно попасть в Германию, благодаря гуманитарным рейсам. Количество беженцев, прибывших в Молдову из Украины начиная с 24 февраля 2022 года, составляет около 380 000 человек. Для Молдовы, с населением около 2,6 миллиона человек, это чрезвычайно высокий показатель. В общем, уже в течение периода войны, Германия организовала 20 рейсов, с помощью которых она эвакуировала 954 украинцев из Молдовы.
С целью поддержки Молдовы, 12 стран Европейского Союза, а также страны, не принадлежащие к Шенгенской зоне, такие как Норвегия, Лихтенштейн, Швейцария и Исландия, согласились периодически организовывать прием людей путем организованных рейсов.
Как получить бесплатный билет в Германию
Для того чтобы воспользоваться возможностью получить бесплатный авиабилет в Германию, необходимо зарегистрироваться на рейс из Молдовы в Германию через страницу Агентства ООН по делам беженцев, которое работает в Молдове. Участие в этой программе доступно уязвимым категориям беженцев, которым затруднено путешествовать наземным транспортом, а именно:
- люди с инвалидностью;
- одинокие матери с тремя и более детьми;
- пожилые люди из группы риска;
- беременные;
- люди с тяжелыми заболеваниями.