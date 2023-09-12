«Локальная площадка ПВО». Как Украина вернула себе контроль над «вышками Бойко» впервые с 2014 года — интервью

12 сентября, 17:47
NV Премиум
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ГУР показало кадры уникальной операции по возвращению одной из платформ «вышек Бойко» (Фото:Скриншот видео ГУР)

ГУР показало кадры уникальной операции по возвращению одной из платформ «вышек Бойко» (Фото:Скриншот видео ГУР)

Автор: Юлия Петрова

Александр Коваленко, военный обозреватель, в эфире Radio NV рассказал, как украинские военные провели уникальную морскую операцию и вернули контроль над так называемыми «вышками Бойко» в Черном море почти через 10 лет после захвата их россиянами.

 — Знаете, все-таки не фронт, все-таки вышки Бойко. <...> Как вы прокомментируете ситуацию? Что вам известно о специальной операции от ГУР Минобороны? И какое значение возвращение этих так называемых вышек будет иметь для ситуации на фронте, для обеспечения украинской армии, горючим в частности?

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— Я бы не сказал, что сейчас будет какое-то обеспечение через «вышки Бойко» горючими, как-то изменится эта ситуация логистическая и так далее. Их значение совсем другое. Это фактически были стационарные объекты, которые могли использоваться российскими оккупантами по разным назначениям. Начиная как от площадок для контроля именно этого сектора в Черном море, размещения там соответствующего разведывательного оборудования, оборудования связи, комплексы даже противовоздушной обороны малого радиуса действия.

Теги:   Россия Украина Российско-украинская война Вышки Бойко Радио NV Война России против Украины

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