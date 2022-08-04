«Очень классная тактика». Герой Украины Пономаренко рассказал, как удалось снизить количество обстрелов со стороны РФ

4 августа, 16:25
Пожар и взрывы в результате удара ВСУ по складу боеприпасов оккупационных войск в Новой Каховке в ночь на 12 июля (Фото:Антон Геращенко via Telegram)

Пожар и взрывы в результате удара ВСУ по складу боеприпасов оккупационных войск в Новой Каховке в ночь на 12 июля (Фото:Антон Геращенко via Telegram)

Заместитель командира 9-го батальона 3-й танковой бригады Герой Украины Сергей Пономаренко рассказал, как удалось уменьшить количество российских обстрелов.

«Сейчас очень классная тактика используется и она дает свои результаты. Посредством дальнобойной артиллерии уничтожаются склады боеприпасов врага. Как непосредственный участник этого процесса, чувствующий на себе артобстрелы противника, могу сказать с четкой уверенностью, что это очень действенно», — сказал Пономаренко в интервью Радио НВ.

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Он отметил, что после уничтожения ряда складов с боеприпасами враг значительно снизил количество и активность обстрелов.

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«На определенных участках ВСУ начинают потихоньку переходить к наступлению. Враг, понимая, что средств у него осталось гораздо меньше, имея и до этого низкую мотивацию, начинает покидать свои позиции и отступать. Поэтому это классная тактика, которую кардинально менять и не нужно, ведь количественно они еще превосходят [нас]. Поэтому нужно делать так, чтобы их количество было недееспособным», — подытожил заместитель командира 9-го батальона 3-й танковой бригады.

1 августа стало известно, что ВСУ уничтожили склад российских оккупантов на территории временно оккупированного Скадовска.

А 26 июля советник главы МВД Ростислав Смирнов сообщал, что с начала российского вторжения украинские военные уничтожили 50 складов российских оккупантов.

Редактор: Анастасия Одинцова

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Теги:   Украина-Россия Боеприпасы Склад Война в Украине Российско-украинская война Радио НВ Война России против Украины

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