Гвоздь в гроб СССР. Как 31 год назад Всеукраинский референдум окончательно подтвердил выбор Украины в пользу независимости 1 декабря, 07:09 Сюжет На всеукраинском референдуме голосует Левко Лукьяненко — автор Акта о независимости Украины (Фото:ЦГКФФА имени Г. Пшеничного)

31 год назад Украина окончательно стала независимой, поставив точку в процессе выхода из СССР. 1 декабря 1991 года украинцы приняли участие в судьбоносном общенациональном референдуме: 90,32% его участников высказались в поддержку Акта провозглашения независимости Украины.

После того как 24 августа 1991 года Верховная Рада утвердила Акт провозглашения независимости Украины, декабрьский референдум того же года был проведен одновременно с первыми выборами президента, на которых победил Леонид Кравчук.

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Три десятилетия спустя Россия открыто вторглась в Украину, поскольку Кремль в лице Владимира Путина отрицает право украинцев на самоопределение, а Украинского государства — на существование. Однако, несмотря на попытки РФ провести многочисленные квазиреферендумы на оккупированных территориях Украины, начиная с 2014 года, именно Всеукраинский референдум 1 декабря 1991-го убедительно доказал, что даже в составе СССР Украина не была «искусственным формированием», как судачит Путин, и единодушно воспользовалась возможностью вернуть себе свободу.

НВ напоминает важнейшие факты об одном из наиболее определяющих событий в истории украинской государственности.

Коллапс СССР и путь к декабрьскому референдуму 1991 года

Провозглашение независимости Украины, закрепленное декабрьским референдумом 1991 года, перечеркнуло надежду сохранить Советский Союз в его прежней форме.

Такие попытки были. Несмотря на то что еще 16 июля 1990 года Украина провозгласила Декларацию о государственном суверенитете (что сделали и большинство других республик), а четыре — Армения, Латвия, Литва и Эстония — вообще заявили о выходе из Советского Союза, 17 марта 1991 года во многих республиках СССР был проведен референдум о сохранении Союза.

Вынесенный на «союзный» референдум вопрос был сформулирован таким образом: «Считаете ли вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик как обновленной федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности». Впрочем, как напоминает Радио Свобода, такая формулировка референдума содержала юридические несовершенства и противоречия: «Например, никто не мог объяснить, что означают слова „в полной мере“ и что следует считать „социализмом“. Кроме того, „суверенная республика“ не может быть членом федерации — иначе она больше не будет суверенной».

Впрочем, если верить официальным результатам, всего 77,85% участников референдума ответили на вопросы положительно (в Украине показатель был самым низким среди всех республик, принявших участие в референдуме, — 70,2%).

К тому же в Украине — одновременно с мартовским референдумом 1991 года — провели параллельный республиканский консультативный опрос, на котором настоял Народный Рух Украины за перестройку. 80% его участников убедительно ответили на вопрос кардинально другой формулировки: «Согласны ли вы, что Украина должна быть в составе Союза Советских суверенных государств на основе Декларации о государственном суверенитете Украины».

Наконец, после попытки «консервации» СССР в виде государственного переворота ГКЧП в августе 1991 года большинство украинцев окончательно убедились в невозможности сохранить Союз в любом формате, учитывающем интересы Украины.

Уже 24 августа 1991 года Верховная Рада проголосовала за Акт провозглашения независимости Украины, а на 1 декабря 1991 года был назначен Всеукраинский референдум, который должен закрепить такой выбор украинцев.

Кроме Украины, больше ни одна республика СССР не проводила референдумов о подтверждении независимости, что придало результатам плебисцита еще большую важность.



1 декабря 1991 года: бюллетени свободы

На референдум 1 декабря 1991 года был вынесен единственный вопрос: «Подтверждаете ли Вы Акт провозглашения независимости Украины?». Текст самого акта, принятый Верховной Радой 24 августа 1991 года, был приведен в избирательном бюллетене.

Ответ украинцев был более чем однозначным: галочку «Да, подтверждаю» поставили 90,32% участников референдума (28 804 071 человек). Всего в референдуме приняли участие 31 891 742 человека — более 84% всех украинцев, которые на тот момент получили право голосовать (37,88 млн избирателей).

Тогда же украинцы впервые избрали президента — им стал Леонид Кравчук. (руководил Украиной в 1991−1994 гг.). Он набрал 61,59% голосов, второе место занял лидер Народного Руха Вячеслав Чорновил (23,27%, но победил в трех западных областях Украины — Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской).

Текст Акта провозглашения независимости Украины, приведенный в бюллетене:

«Виходячи із смертельної небезпеки, яка нависла була над Україною в зв’язку з державним переворотом в СРСР 19 серпня 1991 року,



продовжуючи тисячолітню традицію державотворення в Україні,



виходячи з права на самовизначення, передбаченого Статутом ООН та іншими міжнародно-правовими документами,



здійснюючи Декларацію про державний суверенітет України,



Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки урочисто проголошує незалежність України та створення самостійної української держави — УКРАЇНИ. Територія України є неподільною і недоторканною. Віднині на території України мають чинність виключно Конституція і закони України. Цей акт набирає чинності з моменту його схвалення".



Инфографика: Верховная Рада Украины / Wikimedia

Как голосовали регионы Украины

По итогам референдума самый больший процент поддержки независимости Украины был в Тернопольской области — 98,67%. На втором месте была Ивано-Франковская область — 98,43%, а на третьем — Львовская, 97,46%.

В Киеве независимость Украины поддержали 92,88% граждан.

В восточных украинских областях процент поддержки был несколько ниже: 92,61% — в Сумской, 86,33% — в Харьковской, 83,9% — в Донецкой и 83,36% — в Луганской.

Меньше всего граждан поддержали независимость Украины в Крымской АССР и Севастополе — 54,19% и 57,07% соответственно.

Впрочем, не было ни одного региона Украины, где сторонники независимости по состоянию на 1 декабря 1991 года оказались в меньшинстве — Акт провозглашения независимости Украине везде набрал поддержку более 50% жителей.

Обращение президиума Верховной Рады

Накануне голосования Президиум Верховной Рады Украины выступил с обращением к народу, в котором были следующие слова:

«Сегодня не поддержать независимость означает только одно — поддержать зависимость. Но тогда возникает вопрос: зависимость от кого? Где та страна, от которой мы желаем быть зависимыми и, таким образом, работать на нее? Как известно, ни одна из стран-соседей и ни одна из стран мира не претендует на то, чтобы объявить Украину зависимой от себя. Это было бы бессмыслицей.

Итак, независимость. Альтернативы нет".

Последняя точка после референдума: Беловежские соглашения

Историческое значение Всеукраинского референдума 1991 года было подтверждено уже спустя неделю после его проведения.

8 декабря 1991 года представители Украины, России и Беларуси подписали Беловежские соглашения, в которых констатировалось прекращение существования СССР.

В ночь на 8 декабря только Борис Ельцин, Леонид Кравчук и Станислав Шушкевич согласовали договор о создании Содружества независимых государств (СНГ) и констатировали, что «СССР как геополитическая реальность и субъект международного права прекращает свое существование». Впоследствии российский диктатор Владимир Путин назовет распад СССР «величайшей геополитической катастрофой ХХ века» и безуспешно попытается вернуть историческую реальность, сначала вторгшись на Донбасс и аннексировав Крым, а затем надеясь «за три дня» разрушить независимость Украины.

В интервью Голосу Украины в 2016 году Леонид Кравчук, вспоминая события декабря 1991-го, отмечал, что без Всеукраинского референдума не было бы и Беловежского соглашения. Комментируя же дальнейшую позицию Путина, отмечал: «Он везде рассказывает, что это соглашение подписали несколько человек под выпивку и закуску, чуть ли не под кустами. Как будто мы навязали эту идею народу. Но Всеукраинский референдум опровергает подобные утверждения. Он был проведен своевременно. Сразу после подписания Беловежского соглашения коммунисты дважды ставили на голосование в Верховной Раде вопрос о его денонсации. В ответ на это с парламентской трибуны я заявлял: «Можете поставить хоть горшок, только посоветуйтесь сначала с народом, потому что за независимость проголосовал народ».

