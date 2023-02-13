«Только ленивый противотанкист не воспользовался бы». Цаплиенко о разгроме оккупантов под Угледаром 13 февраля, 14:34 Украинский военный с минометным снарядом неподалеку от Угледара (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Военный корреспондент Андрей Цаплиенко в эфире Радио NV рассказал о недавнем разгроме российских оккупантов под Угледаром.

«Вы видео видели, наверное. Видели, насколько бессмысленна была эта операция с точки зрения организации. То есть колонны двигались вдоль лесополосы по обычной дороге на достаточно близком расстоянии одна боевая машина от другой. И, наверное, только ленивый солдат, ленивый противотанкист не воспользовался бы этой возможностью», — сказал Цаплиенко Radio NV.

Видео дня

Военный корреспондент отметил, что, судя по этому наступлению, россияне либо очень сильно недооценивают украинцев, либо им абсолютно безразличны собственные люди и собственная техника, а главное — достичь результата любой ценой.

Он также предположил, что россияне шли на Угледар по дороге, потому что поля были заминированы.

«Это для нас очень положительный фактор, что они так тратят свою технику и своих людей. Но, с другой стороны, это признак того, что и первого, и второго у них много. И им этого не жалко», — добавил Цаплиенко.

Российские оккупационные войска продолжают штурм на Угледарском направлении, однако несут значительные потери. По словам спикера объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковника Алексея Дмитрашковского, только за прошедшую неделю украинские военные уничтожили 130 единиц техники РФ.

Тогда в Сети появились кадры разбитой техники оккупантов после их неудачного штурма. В американском Институте изучения войны (ISW) это объяснили системно плохой подготовкой российских мобилизованных. Британская разведка писала, что за последние две недели Россия, вероятно, понесла наибольшие потери с начала полномасштабной войны.

