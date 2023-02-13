«Только ленивый противотанкист не воспользовался бы». Цаплиенко о разгроме оккупантов под Угледаром

13 февраля, 14:34
Поделиться:
Украинский военный с минометным снарядом неподалеку от Угледара (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Украинский военный с минометным снарядом неподалеку от Угледара (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Военный корреспондент Андрей Цаплиенко в эфире Радио NV рассказал о недавнем разгроме российских оккупантов под Угледаром.

«Вы видео видели, наверное. Видели, насколько бессмысленна была эта операция с точки зрения организации. То есть колонны двигались вдоль лесополосы по обычной дороге на достаточно близком расстоянии одна боевая машина от другой. И, наверное, только ленивый солдат, ленивый противотанкист не воспользовался бы этой возможностью», — сказал Цаплиенко Radio NV.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=U0DCdp48kf8

Военный корреспондент отметил, что, судя по этому наступлению, россияне либо очень сильно недооценивают украинцев, либо им абсолютно безразличны собственные люди и собственная техника, а главное — достичь результата любой ценой.

Читайте также:

Российская бронетехника в окрестностях Угледара (Фото:Maxar Technology/Handout via REUTERS) Спутники Maxar показали окрестности Угледара, где россияне несут большие потери

Он также предположил, что россияне шли на Угледар по дороге, потому что поля были заминированы.

«Это для нас очень положительный фактор, что они так тратят свою технику и своих людей. Но, с другой стороны, это признак того, что и первого, и второго у них много. И им этого не жалко», — добавил Цаплиенко.

Российские оккупационные войска продолжают штурм на Угледарском направлении, однако несут значительные потери. По словам спикера объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковника Алексея Дмитрашковского, только за прошедшую неделю украинские военные уничтожили 130 единиц техники РФ.

Читайте также:

Тогда в Сети появились кадры разбитой техники оккупантов после их неудачного штурма. В американском Институте изучения войны (ISW) это объяснили системно плохой подготовкой российских мобилизованных. Британская разведка писала, что за последние две недели Россия, вероятно, понесла наибольшие потери с начала полномасштабной войны.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Украина-Россия Андрей Цаплиенко Война в Украине Российско-украинская война Война России против Украины радио NV Угледар

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X