Разведка о применении HIMARS: Для ударов используем информацию в режиме реального времени 2 августа, 11:21 Для ударов с помощью HIMARS используется информация в режиме реального времени (Фото:Генштаб)

В украинской разведке ответили, как ВСУ удается настолько точно нацелить реактивные системы залпового огня HIMARS на российские склады и штабы.

Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в интервью The Telegraph сообщил, что для ударов с помощью HIMARS «мы используем информацию в режиме реального времени».

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По его словам, официальные лица США не предоставляют прямой информации для нацеливания, поскольку это потенциально может подорвать их доводы в пользу того, что они не являются непосредственными участниками войны.

Предположительно, перед запуском ракет между представителями разведки обеих стран проводились консультации, которые позволили бы Вашингтону остановить любые потенциальные атаки, если они были бы недовольны намеченной целью.

«Я не могу сказать вам, используем ли мы британские и американские спутники, но у нас есть очень хорошие спутниковые снимки», — сказал Скибицкий.



Инфографика: НВ

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