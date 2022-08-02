«Тактика салями». Какой первой большой цели должны достичь ВСУ на юге Украины — эксперт

2 августа, 15:19
ВСУ обстреливают оккупационные войска России (Фото:Оперативне угруповання військ «Каховка» / Grouping of troops «Kakhovka» via Facebook)

ВСУ обстреливают оккупационные войска России (Фото:Оперативне угруповання військ «Каховка» / Grouping of troops «Kakhovka» via Facebook)

Военный эксперт Петр Черник в эфире Радио НВ назвал первую большую цель, которой Вооруженные силы Украины должны достичь на юге страны.

По словам военного эксперта, ВСУ нужно сконцентрироваться только на одном направлении — «только маленькими шагами или я бы еще назвал эту тактику „тактикой салями“, отрезание назад всех наших территорий».

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Первой стратегической и большой целью Черник считает правый берег Днепра.

«Как только нам удастся его деоккупировать, подчеркиваю, мы тогда приблизимся практически к Днепру и через Днепр сможем начать серьезные огневые воздействия, особенно на плацдарме, который я называю Новая Каховка. По-моему, это стратегическая точка, вот ее нужно также отбивать в обязательном порядке, потому что напомню, там находятся гидроузлы, контролирующие крымскую воду», — сказал он об этой цели.

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По словам военного эксперта, если Украина сможет перекрыть Крымский канал, это «существенно улучшит наше, в том числе, и психологическое давление на противника».

Черник также подчеркнул, что при деоккупации украинских территорий «торопиться надо медленно», так как, по его мнению, «спешка и желание как можно быстрее освободить все наши территории могут быть для нас смертельными ловушками».

Ранее эксперт по долгосрочным стратегиям и участник Несторовской группы интеллектуалов заявил в интервью НВ, что Украине в ближайшее время нужно добиться освобождения юга и Крыма.

По данным и.о. главы Херсонской ОВА Дмитрия Бутрия, в Херсонской области освободили от оккупантов 46 населенных пунктов. Большинство освобожденных населенных пунктов расположены на севере региона — на границе с Днепропетровской областью. Еще несколько были освобождены на юге на границе с Николаевской областью.

По словам Бутрия, на деоккупированной территории есть села, которые практически разрушены на 90%. Они и сейчас находятся под постоянными обстрелами, а население в основном выехало.

Редактор: Анастасия Одинцова

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Теги:   Украина-Россия Херсонская область Война в Украине Российско-украинская война Река Днепр Новая Каховка Радио НВ Война России против Украины

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