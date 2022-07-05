«Враг окопался». Как Украине освободить Херсон и область — военный эксперт
Карта Украины, нарисованная на набережной в оккупированной Новой Каховке (Фото:Каховська міська територіальна громада via Facebook)
Офицер вооруженных сил Азербайджана и военный аналитик Агиль Рустамзаде в интервью журналистке Елене Трибушной рассказал, как, по его мнению, Украина должна освобождать Херсон и Херсонскую область.
«Есть разные точки зрения. Я слышал точку зрения, что надо подходить к Херсону и его по-быстрому освобождать, но я поклонник западной военной школы, у них совсем другое видение городских боев. Я считаю, что город надо окружить, лишить возможности подпитываться ресурсами и начинать зачистку. Этот город надо зачищать медленно, не спеша, без масштабных артиллерийских ударов», — сказал Рустамзаде.
Военный аналитик также подчеркнул, что на херсонском, как и на других направлениях, враг окопался.
«Вам нужно где-то хотя бы процентов на 30 увеличить свои огневые возможности — после этого у вас появится возможность уничтожать укрепленные позиции противника и продвигаться вперед», — считает аналитик.
По его словам нынешний тактический успех Вооруженных сил Украины в Херсонской области — «это поиск брешей, через которые вы осуществляете мелкие наступательные операции».
4 июля издание The Economist со ссылкой на офицера украинской военной разведки сообщило, что передовые подразделения ВСУ находятся примерно в километре от первых пригородов Херсона.
В Оперативном командовании Юг заявили, что эта информация не соответствует действительности и вредит военной операции.
2 июля оккупанты РФ покинули населенный пункт Ивановка в Херсонской области.
По словам начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова, Украина должна увидеть «видимые результаты» контрнаступления во временно захваченной российскими оккупантами Херсонской области уже в августе.
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