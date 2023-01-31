Удар по Энгельсу. Военный эксперт рассказал, что могла применить Украину 31 января, 17:55 Аэродром Энгельс, подвергшийся неожиданному удару в декабре (Фото:Satellite image 2022 Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

Михаил Жирохов, военный эксперт и исследователь истории авиации, рассказал в интервью NV, какое оружие Украина могла применить для удара по российской авиабазе Энгельс.

Комментируя информацию о том, что Украина могла нанести удары по Энгельсу модернизированными советскими разведывательными БПЛА Ту-141 Стриж, Жирохов сказал, что после распада СССР таких беспилотников осталось очень много, но они очень сложны в управлении.

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По словам военного эксперта, во время АТО эти беспилотники почти не использовали, чаще применяли другой советский беспилотник — Ту-143 Рейс, поскольку он более мощный и им проще управлять.

«Но оба в базовой модели как разведчики не подходят. Дело в том, что они оснащены советским фотоаппаратом, и после выполненной разведки эти БПЛА сбрасывают на парашюте фотопленку, которую нужно еще проявить», — добавил он.

Жирохов объяснил, что запускавшие их операторы пытались модернизировать эти беспилотники за собственные средства, в частности оснащали автомобильным видеорегистратором. После появления на фронте в 2015 году современных разведывательных беспилотников, советские вернули на хранение.

«А вот недавно, наверное, у кого-то возникла идея переделать советский разведывательный БПЛА в ударный беспилотник, поставив боевую часть», — предположил военный эксперт.

Он добавил, что модернизировать такие беспилотники нецелесообразно и их осталось не так много, потому что в начале 2020-х их использовали на полигонах как мишени для тренировок расчетов зенитных ракетных комплексов.

5 декабря неизвестный беспилотник упал на взлетно-посадочной полосе авиабазы Энгельс-2 в Саратовской области. Спутниковые снимки зафиксировали повреждение по меньшей мере одного бомбардировщика Ту-95.

В ночь на 26 декабря в Энгельсе произошел новый мощный взрыв на том же военном аэродроме. По данным украинской разведки, в результате погибли более трех россиян.