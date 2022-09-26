Украинские силы разрабатывают систему противодействия иранским дронам Shahed-136 26 сентября, 13:00 Образцы сбитых иранских беспилотников Shahed-136 изучаются (Фото:ОК Юг)

Все образцы сбитых иранских беспилотников Shahed-136 изучаются украинскими специалистами. Разрабатывается самая эффективная система противодействия этим дронам.



Об этом в эфире телемарафона заявила руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.

«Это достаточно новое оружие, с которым мы столкнулись, поэтому все образцы, которые мы сумели извлечь, изучаются специалистами, нарабатывается самая эффективная система противодействия им. В частности, есть у нас примеры достаточно результативного сбивания этих дронов. Есть понимание, что их можно сбивать на определенной высоте и стрелковым оружием, это тоже используется достаточно мощно», — отметила она.

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По словам Гуменюк, иранский беспилотник атакует объект, предназначенный для поражения, и разрывается сам от несущей взрывчатки.

13 сентября украинские военные впервые сбили дрон Shahed-136 — это произошло вблизи Купянска.

23 сентября ВСУ впервые сбили многоцелевой ударный дрон иранского производства Mohajer-6, предназначенный для разведки и огневого поражения.

Россия использует иранские дроны не только против военных целей, но и нанося удары по украинским городам. В частности, в результате российской атаки иранскими дронами по Одессе 23 сентября погиб гражданский.

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