«Нам начало удаваться». Как изменились подходы к возвращению украинских пленных — интервью с омбудсменом Дмитрием Лубинцом

22 октября, 20:21
Эксклюзив НВ
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Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец (Фото:Дмитрий Лубинец/facebook)

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец (Фото:Дмитрий Лубинец/facebook)

Автор: Алексей Тарасов

17 октября Украина освободила из российского плена 108 женщин, среди которых военнослужащие и гражданские. А 21 сентября произошел самый масштабный обмен пленными с начала полномасштабного вторжения России, во время которого в Украину вернулись 215 защитников, в том числе Азовстали.

Как удалось за один месяц активизировать процессы обмена пленными в интервью Радио НВ уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

https://www.facebook.com/dmytro.lubinets/posts/pfbid02keR5ntZv6eaxhd2Nw5vScMrWPd3UvoBx3U5KMGoEPHgVUacTC5AcrvuPgEnP9L4el

— Домой вернулись из российского плена 108 женщин. В каком они состоянии?

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— То, что мы видим во время этого обмена, это системные нарушения Женевской конвенции. РФ массово использует пытки: применяет ток, избиение, психологическое давление, достаточно часто использует детей.

У нас есть пример, когда нашей героине напрямую говорили, что «мы забрали двух твоих детей, если ты не будешь подтверждать слова, что в Украине нацистский, фашистский режим, ты никогда больше детей своих не увидишь». Поэтому такие случаи не единичны, это системная вещь.

Мы еще раз привлекаем внимание международного сообщества к происходящему на нашей территории, фактически это создание системы таких концлагерей. И РФ ведут себя как настоящие рашисты, повторяя самые позорные поступки фашистов во Второй мировой войне.


— Среди наших защитниц были разные женщины, в том числе женщины, попавшие в плен еще до 24 февраля. Могли бы вы о них рассказать?

— Это категория гражданских заложников, которых РФ трактует как комбатантов, которые якобы работали на Украину как шпионы. Я лично общался с женщиной, занимавшейся волонтерской деятельностью, она это подтвердила, она сказала: «Да, я помогала сиротам, ВСУ привозить воду». РФ трактовала ее действия как шпионаж, пыталась приговорить к огромному сроку отбывания наказания.

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То, что мы забрали наших девушек, находившихся в плену до 24 февраля, свидетельствует о том, что мы никого не забываем.

Для нас есть отдельная категория граждан Украины, которые находятся в плену с 2014 года, таких немало. Поверьте, мы тоже хотим сейчас найти какие-то новые механизмы, для их возвращения, решать этот вопрос на новом уровне. Я уверен, что все убедились в том, что нам это стало удаваться.

— Вы и другие причастные к организации этого обмена лица в своих комментариях называли его очень нервным. Что именно подразумевалось? Был ли велик риск того, что все может сорваться?

— Да, риск был достаточно серьезным. Его несколько раз переносили. У нас было большое опасение, что и в этот раз запланированный обмен не состоится. Также была запланирована моя встреча с омбудсменом РФ, я о ней публично заявлял. Я это сделал, ясно понимая, что общение, которое началось между мной и [Уполномоченной по правам человека в России Татьяной] Москальковой, уже показало результаты, в частности в виде возвращения наших девушек домой.

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— Татьяна Москалькова — генерал МВД РФ, типичный винтик российской репрессивной машины. Каковы ваши впечатления от общения с ней, вы действительно видите с ее стороны что-то такое, что действительно может помочь нам?

— Я не только это увидел, повторюсь, у нас уже есть конкретные результаты общения между собой, назовем это так. Именно после того, как мы увидели, что общение, которое может привести к возвращению наших военнопленных и гражданских заложников, возможно. Возможности получать дополнительную информацию о местах и условиях пребывания наших героев и героинь, возможно улучшение этих условий и огромный спектр вопросов, которые мы начали поднимать, и увидел конкретику. Поэтому я решил согласиться на предложение российской стороны по поводу личной встречи.

https://www.youtube.com/watch?v=2HneTAWtM8w&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%9D%D0%92

Мы общались более двух часов, очень многое проговорили. Я пытался убрать всю эмоциональную составляющую, при том, что я публично как раньше заявлял, и подчеркиваю, что российские войска в Украине совершают геноцид украинской нации. Они убивают детей, женщин, разрушают гражданскую инфраструктуру, совершают преступления сексуального характера — это факт.

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Но я решил встретиться и показать, что общение возможно, если это общение соответствует двум критериям: не навредит национальным интересам Украины и характер этого общения будет исключительно гуманитарным с конкретными результатами нашей деятельности. Сейчас это общение отвечает обоим критериям, потому я его продолжаю.

— Представители Международного комитета Красного Креста не приехали на линию разграничения в день обмена, несмотря на то, что там их ждала делегация Украины и вы в ее составе. Цель была добиться от России доступа к Еленовке, являющейся фактически концлагерем, в котором содержат наших пленных. Объяснил ли вам Международный комитет Красного Креста, почему они не приехали на эту встречу?

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— Они объяснили это тем, что еще не получили гарантий безопасности от РФ. Они не захотели прибыть на линию фронта, чтобы публично показать это. У меня очень много претензий к деятельности Международного комитета Красного Креста. Я скажу прямо: первая встреча, которую я провел в статусе уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, была с тогдашним руководителем мониторинговой миссии Международного комитета Красного Креста в Украине Паскалем Хундтом.

Это было на третий день после моего назначения. Я прямо сказал, что у меня будут другие подходы: я буду обращаться с конкретными вопросами и ожидать от него конкретных ответов. Надо отдать должное, насколько откровенно он мог со мной общаться. Но когда я увидел постоянные попытки, на мой взгляд, скрыть военные преступления РФ за маской нейтральности, я заявил, что буду выносить это в публичную плоскость.

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Моя встреча с новой президенткой Международного комитета Красного Креста фактически была организована, и первое должностное лицо высокого уровня, с которым она вообще встретилась, из всех стран был я. Это была недолгая встреча лично с ней, минут десять, и после полутора часов с руководителями, отвечающими за Украину. Там я не увидел попытки что-то кардинально изменить. Затем последовало ультимативное заявление от главы Офиса президента Андрея Ермака. Я считаю, что это была абсолютно верная и правильная идея, и мы увидели первые результаты. А на официальном сайте Международного комитета Красного Креста впервые за восемь с половиной лет этой войны МККК использовал прямую юридически грамотную дефиницию, именно: российско-украинский военный международный конфликт, так, как это написано согласно нормам международного гуманитарного права.

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До этого они использовали conflikt или вообще кризис в Украине. Когда я читал их официальные доклады, меня трясло, когда речь шла о том, что они встретились с сотнями военнопленных, но еще тысячи военнопленных ждут встречи с нашими представителями и в очередной раз обращаются к обеим сторонам конфликта, чтобы им предоставили такую возможность.

Я им сказал: разве со стороны Украины есть проблемы с получением доступа к российским военнопленным? Они ответили: «Нет, нету». А со стороны российской стороны есть проблемы с получением доступа к украинским военнопленным? — «Да, есть, нас не допускают». А почему тогда вы, в своих публичных заявлениях или хотя бы докладах, не пишете, что в Украине все открыто, проблем нет и Женевские конвенции выполняются, а на территории России вас не допускают? И таким образом РФ нарушает Женевские конвенции? Мы ведь не требуем ничего нового! Чего-то ультранеординарного или несоответствующего вашему мандату.

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Мы требуем, чтобы [было] так, как это у вас прописано, согласно вашему мандату, вы должны обращать внимание стороны в случае нарушения Женевских конвенций. Вот и обращайте внимание нарушающей их РФ.

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И мы эту мантру нейтральности видим от Международного комитета Красного Креста восемь с половиной лет. Мы увидели позитив, я возлагаю большие надежды на новую президентку, надеюсь на изменения подходов. Это же нетрудно называть вещи своими именами, это правильно.

Эта нейтральность международных организаций привела к тому, что президент страны-агрессора воспринял это как слабость. Я постоянно на международных площадках заявляю, что события с 24 февраля в Украине — это коллективная ответственность всех, кто пытался восемь лет нам, украинцам, рассказать о необходимости сесть за стол переговоров и мы сели; «Нужно искать политико-дипломатический метод урегулирования этого конфликта» — и мы показывали всему миру, что мы демократические, открытые, готовые. Но когда, с другой стороны, озвучивают исключительно ультимативные условия, это напоминает подписание соглашения не о мире, а о капитуляции, и что мы должны быть нейтральными, отказаться от украинской армии, украинских ракет, танков и всего. Зачем? Разве для того чтобы нас потом легче было захватить? Мы это пытались объяснить. Нас никто не услышал.

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Полномасштабное вторжение, попытка захватить всю территорию нашего государства — это вина РФ и военно-политического руководства этого государства. Но, на мой взгляд, международные организации, не справившиеся со своим мандатом, тоже виноваты. И, прежде всего, это Международный комитет Красного Креста.

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Если ситуация не изменится, эта организация просто уйдет с карты, потому что иметь с ними дела и финансировать организацию, которая ничего не может, я уверен, никто не будет.

— А как вы думаете, почему они молчат? Почему они не выносят нарушения, которые вы им указали, в публичное пространство?

— Я думаю, таким образом они не хотят обрывать ту коммуникацию, которая у них есть с РФ. Если она у них настолько хорошая, наверное, риторический вопрос, почему их не допускают? Если не допускают, наверняка не такое у вас и хорошее общение. Почему вы тогда опасаетесь его прервать?

— Предыдущий президент МККК Петр Маурер в начале вторжения приехал в Москву, улыбался и ручкался с главой российского МИД Сергеем Лавровым и говорил о лагерях для беженцев в Ростове. Видели ли вы где-то извинения за эти недопустимые инциденты?

– Нет, не видели. И этот вопрос также поднимался. К сожалению, для нас эта организация полностью дискредитирует себя такими действиями, и хуже всего для нее то, что они даже не делают выводов. Я возлагаю большие надежды на новую президентку, потому что мне кажется, что ее первый визит будет в Киев. Увидим, произойдет ли это.

На самом деле многое изменилось, мир меняется, но проблема этой организации состоит в том, что они должны демонстрировать пример изменения подходов и называть вещи своими именами.

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Мы это делаем, например, на площадке Парламентской ассамблеи Совета Европы, по моему мнению, наша делегация во главе с Марией Мезенцевой совершила огромный дипломатический прорыв на этом фронте, когда резолюцию поддержали 99 голосов из 100, и в этой резолюции все было названо своими именами: РФ страна-агрессор, террористический режим.

Заявляли о незаконном присутствии РФ в рядах ООН. Я уверен, это демонстрирует, что международные организации научились называть вещи своими именами и агрессора называют агрессором, и то, что Украина является жертвой агрессии, освещается. Главнее, что время попыток найти компромисс прошло.

Как можно договориться с нападающим, желающим тебя убить? Защищаешься или тебя убьют, другого варианта нет. Мы дошли до того, что соседнее государство угрожает ядерным оружием и не только Украине, потому что ядерное оружие коснется абсолютно всего мира, и это уже напрямую касается европейских стран. Возможно, наконец, Европа проснется. Нам осталось, чтобы проснулась ООН. Есть большой позитив в том, что Генсек ООН тоже стал называть вещи своими именами. И чтобы такие организации как Международный комитет Красного Креста тоже проснулись, мы надеемся, что они это сделают.

Теги:   Украина-Россия Интервью НВ Российская агрессия Герои Украины Омбудсмен Азовсталь Обмен пленными Правозащитники Военные преступления РФ Радио НВ Война России против Украины Дмитрий Лубинец

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