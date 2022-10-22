«Нам начало удаваться». Как изменились подходы к возвращению украинских пленных — интервью с омбудсменом Дмитрием Лубинцом 22 октября, 20:21 Эксклюзив НВ Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец (Фото:Дмитрий Лубинец/facebook)

17 октября Украина освободила из российского плена 108 женщин, среди которых военнослужащие и гражданские. А 21 сентября произошел самый масштабный обмен пленными с начала полномасштабного вторжения России, во время которого в Украину вернулись 215 защитников, в том числе Азовстали.

Как удалось за один месяц активизировать процессы обмена пленными в интервью Радио НВ уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

— Домой вернулись из российского плена 108 женщин. В каком они состоянии?

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— То, что мы видим во время этого обмена, это системные нарушения Женевской конвенции. РФ массово использует пытки: применяет ток, избиение, психологическое давление, достаточно часто использует детей.

У нас есть пример, когда нашей героине напрямую говорили, что «мы забрали двух твоих детей, если ты не будешь подтверждать слова, что в Украине нацистский, фашистский режим, ты никогда больше детей своих не увидишь». Поэтому такие случаи не единичны, это системная вещь.

Мы еще раз привлекаем внимание международного сообщества к происходящему на нашей территории, фактически это создание системы таких концлагерей. И РФ ведут себя как настоящие рашисты, повторяя самые позорные поступки фашистов во Второй мировой войне.



— Среди наших защитниц были разные женщины, в том числе женщины, попавшие в плен еще до 24 февраля. Могли бы вы о них рассказать?

— Это категория гражданских заложников, которых РФ трактует как комбатантов, которые якобы работали на Украину как шпионы. Я лично общался с женщиной, занимавшейся волонтерской деятельностью, она это подтвердила, она сказала: «Да, я помогала сиротам, ВСУ привозить воду». РФ трактовала ее действия как шпионаж, пыталась приговорить к огромному сроку отбывания наказания.

То, что мы забрали наших девушек, находившихся в плену до 24 февраля, свидетельствует о том, что мы никого не забываем.

Для нас есть отдельная категория граждан Украины, которые находятся в плену с 2014 года, таких немало. Поверьте, мы тоже хотим сейчас найти какие-то новые механизмы, для их возвращения, решать этот вопрос на новом уровне. Я уверен, что все убедились в том, что нам это стало удаваться.



— Вы и другие причастные к организации этого обмена лица в своих комментариях называли его очень нервным. Что именно подразумевалось? Был ли велик риск того, что все может сорваться?

— Да, риск был достаточно серьезным. Его несколько раз переносили. У нас было большое опасение, что и в этот раз запланированный обмен не состоится. Также была запланирована моя встреча с омбудсменом РФ, я о ней публично заявлял. Я это сделал, ясно понимая, что общение, которое началось между мной и [Уполномоченной по правам человека в России Татьяной] Москальковой, уже показало результаты, в частности в виде возвращения наших девушек домой.

— Татьяна Москалькова — генерал МВД РФ, типичный винтик российской репрессивной машины. Каковы ваши впечатления от общения с ней, вы действительно видите с ее стороны что-то такое, что действительно может помочь нам?



— Я не только это увидел, повторюсь, у нас уже есть конкретные результаты общения между собой, назовем это так. Именно после того, как мы увидели, что общение, которое может привести к возвращению наших военнопленных и гражданских заложников, возможно. Возможности получать дополнительную информацию о местах и условиях пребывания наших героев и героинь, возможно улучшение этих условий и огромный спектр вопросов, которые мы начали поднимать, и увидел конкретику. Поэтому я решил согласиться на предложение российской стороны по поводу личной встречи.

Мы общались более двух часов, очень многое проговорили. Я пытался убрать всю эмоциональную составляющую, при том, что я публично как раньше заявлял, и подчеркиваю, что российские войска в Украине совершают геноцид украинской нации. Они убивают детей, женщин, разрушают гражданскую инфраструктуру, совершают преступления сексуального характера — это факт.

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Но я решил встретиться и показать, что общение возможно, если это общение соответствует двум критериям: не навредит национальным интересам Украины и характер этого общения будет исключительно гуманитарным с конкретными результатами нашей деятельности. Сейчас это общение отвечает обоим критериям, потому я его продолжаю.

— Представители Международного комитета Красного Креста не приехали на линию разграничения в день обмена, несмотря на то, что там их ждала делегация Украины и вы в ее составе. Цель была добиться от России доступа к Еленовке, являющейся фактически концлагерем, в котором содержат наших пленных. Объяснил ли вам Международный комитет Красного Креста, почему они не приехали на эту встречу?

— Они объяснили это тем, что еще не получили гарантий безопасности от РФ. Они не захотели прибыть на линию фронта, чтобы публично показать это. У меня очень много претензий к деятельности Международного комитета Красного Креста. Я скажу прямо: первая встреча, которую я провел в статусе уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, была с тогдашним руководителем мониторинговой миссии Международного комитета Красного Креста в Украине Паскалем Хундтом.

Это было на третий день после моего назначения. Я прямо сказал, что у меня будут другие подходы: я буду обращаться с конкретными вопросами и ожидать от него конкретных ответов. Надо отдать должное, насколько откровенно он мог со мной общаться. Но когда я увидел постоянные попытки, на мой взгляд, скрыть военные преступления РФ за маской нейтральности, я заявил, что буду выносить это в публичную плоскость.

Моя встреча с новой президенткой Международного комитета Красного Креста фактически была организована, и первое должностное лицо высокого уровня, с которым она вообще встретилась, из всех стран был я. Это была недолгая встреча лично с ней, минут десять, и после полутора часов с руководителями, отвечающими за Украину. Там я не увидел попытки что-то кардинально изменить. Затем последовало ультимативное заявление от главы Офиса президента Андрея Ермака. Я считаю, что это была абсолютно верная и правильная идея, и мы увидели первые результаты. А на официальном сайте Международного комитета Красного Креста впервые за восемь с половиной лет этой войны МККК использовал прямую юридически грамотную дефиницию, именно: российско-украинский военный международный конфликт, так, как это написано согласно нормам международного гуманитарного права.

До этого они использовали conflikt или вообще кризис в Украине. Когда я читал их официальные доклады, меня трясло, когда речь шла о том, что они встретились с сотнями военнопленных, но еще тысячи военнопленных ждут встречи с нашими представителями и в очередной раз обращаются к обеим сторонам конфликта, чтобы им предоставили такую возможность.

Я им сказал: разве со стороны Украины есть проблемы с получением доступа к российским военнопленным? Они ответили: «Нет, нету». А со стороны российской стороны есть проблемы с получением доступа к украинским военнопленным? — «Да, есть, нас не допускают». А почему тогда вы, в своих публичных заявлениях или хотя бы докладах, не пишете, что в Украине все открыто, проблем нет и Женевские конвенции выполняются, а на территории России вас не допускают? И таким образом РФ нарушает Женевские конвенции? Мы ведь не требуем ничего нового! Чего-то ультранеординарного или несоответствующего вашему мандату.

Мы требуем, чтобы [было] так, как это у вас прописано, согласно вашему мандату, вы должны обращать внимание стороны в случае нарушения Женевских конвенций. Вот и обращайте внимание нарушающей их РФ.

И мы эту мантру нейтральности видим от Международного комитета Красного Креста восемь с половиной лет. Мы увидели позитив, я возлагаю большие надежды на новую президентку, надеюсь на изменения подходов. Это же нетрудно называть вещи своими именами, это правильно.

Эта нейтральность международных организаций привела к тому, что президент страны-агрессора воспринял это как слабость. Я постоянно на международных площадках заявляю, что события с 24 февраля в Украине — это коллективная ответственность всех, кто пытался восемь лет нам, украинцам, рассказать о необходимости сесть за стол переговоров и мы сели; «Нужно искать политико-дипломатический метод урегулирования этого конфликта» — и мы показывали всему миру, что мы демократические, открытые, готовые. Но когда, с другой стороны, озвучивают исключительно ультимативные условия, это напоминает подписание соглашения не о мире, а о капитуляции, и что мы должны быть нейтральными, отказаться от украинской армии, украинских ракет, танков и всего. Зачем? Разве для того чтобы нас потом легче было захватить? Мы это пытались объяснить. Нас никто не услышал.

Полномасштабное вторжение, попытка захватить всю территорию нашего государства — это вина РФ и военно-политического руководства этого государства. Но, на мой взгляд, международные организации, не справившиеся со своим мандатом, тоже виноваты. И, прежде всего, это Международный комитет Красного Креста.

Если ситуация не изменится, эта организация просто уйдет с карты, потому что иметь с ними дела и финансировать организацию, которая ничего не может, я уверен, никто не будет.

— А как вы думаете, почему они молчат? Почему они не выносят нарушения, которые вы им указали, в публичное пространство?

— Я думаю, таким образом они не хотят обрывать ту коммуникацию, которая у них есть с РФ. Если она у них настолько хорошая, наверное, риторический вопрос, почему их не допускают? Если не допускают, наверняка не такое у вас и хорошее общение. Почему вы тогда опасаетесь его прервать?

— Предыдущий президент МККК Петр Маурер в начале вторжения приехал в Москву, улыбался и ручкался с главой российского МИД Сергеем Лавровым и говорил о лагерях для беженцев в Ростове. Видели ли вы где-то извинения за эти недопустимые инциденты?

– Нет, не видели. И этот вопрос также поднимался. К сожалению, для нас эта организация полностью дискредитирует себя такими действиями, и хуже всего для нее то, что они даже не делают выводов. Я возлагаю большие надежды на новую президентку, потому что мне кажется, что ее первый визит будет в Киев. Увидим, произойдет ли это.

На самом деле многое изменилось, мир меняется, но проблема этой организации состоит в том, что они должны демонстрировать пример изменения подходов и называть вещи своими именами.

Мы это делаем, например, на площадке Парламентской ассамблеи Совета Европы, по моему мнению, наша делегация во главе с Марией Мезенцевой совершила огромный дипломатический прорыв на этом фронте, когда резолюцию поддержали 99 голосов из 100, и в этой резолюции все было названо своими именами: РФ страна-агрессор, террористический режим.

Заявляли о незаконном присутствии РФ в рядах ООН. Я уверен, это демонстрирует, что международные организации научились называть вещи своими именами и агрессора называют агрессором, и то, что Украина является жертвой агрессии, освещается. Главнее, что время попыток найти компромисс прошло.

Как можно договориться с нападающим, желающим тебя убить? Защищаешься или тебя убьют, другого варианта нет. Мы дошли до того, что соседнее государство угрожает ядерным оружием и не только Украине, потому что ядерное оружие коснется абсолютно всего мира, и это уже напрямую касается европейских стран. Возможно, наконец, Европа проснется. Нам осталось, чтобы проснулась ООН. Есть большой позитив в том, что Генсек ООН тоже стал называть вещи своими именами. И чтобы такие организации как Международный комитет Красного Креста тоже проснулись, мы надеемся, что они это сделают.