Здесь учат отстаивать свое мнение. Родители эвакуированных в ЕС школьников называют ТОП-10 преимуществ европейского среднего образования 1 ноября, 07:25 Эксклюзив НВ Из-за полномасштабной войны сегодня более полумиллиона украинских школьников учатся в образовательных учреждениях стран ЕС (Фото:Thibaut Durand / Hans Lucas via Reuters)

Обучают общению и дискуссии, поощряют спорт и избегают прессинга — НВ собрал десять преимуществ образовательного процесса в школьных учреждениях Европы по сравнению с классическими украинскими учебными практиками

Восьмая часть всех украинских школьников в этом году из-за войны вынуждена учиться в странах ЕС, куда эвакуировалась вместе с родителями. Большинство юных соотечественников продолжает овладевать украинской программой дистанционно, посещая при этом и европейские школы, как того требует местное законодательство.

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НВ попросил их родителей сравнить европейские и украинские образовательные подходы и выделил аргументы в пользу среднего образования в Европе.

1. ОТНОШЕНИЕ КАК КО ВЗРОСЛЫМ

На первое место в списке преимуществ европейского образования родители ставят позицию педагогов по отношению к малышам — детей здесь воспринимают с уважением как равных. Мать учеников 4-го и 5-го классов Ольга Мельник рассказывает, что в немецкой школе, где теперь учатся ее дети, очень придирчиво относятся к их самоопределению и никогда ни к чему не принуждают.

«Никто не будет сто раз напоминать о домашнем задании, — приводит пример женщина. — Изначально это и плюс, и минус, потому что наши дети привыкли, что если их никто контролирует — можно ничего не делать. Но это временно, подход в общем-то классный».

В Польше, где теперь учатся трое детей киевлянки Катерины Щепанской, дисциплина держится не на угрозах и страхе, а на авторитете учителя и заинтересованности. «С детьми учителя размышляют вместе, искренне интересуются их мнением», — рассказывает украинка. По ее словам, оценка в польских школах — это не оценка ученика, за которую его можно похвалить или посрамить. Это скорее информация для родителей об уровне усвоения материала, так что на этом не делают акцент во время занятий.

2. ЛЕГКАЯ АДАПТАЦИЯ

В европейских школах маленькие украинцы ощущают себя более жизнерадостными и реже оказываются в стрессовых ситуациях, говорят их родители. Это один из неочевидных плюсов облегченной программы обучения, особенно в младших классах. И хотя взрослые порой сетуют на то, что начальная школа слишком легкая и похожая на садик, они вынуждены признать: дети из-за этого легче адаптируются к учебному процессу.

«У нас в первом классе уже требуют каких-то академических успехов, — сравнивает Оксана Тихонова, мать первоклассницы одной из венских школ. — А здесь в школе есть плавный переход от детства к взрослению. Кто что бы ни говорил, но ребенку так спокойнее».

3. СОВРЕМЕННАЯ МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА

Украинские родители в один голос утверждают: в Европе учебные заведения находятся в гораздо лучшем состоянии, чем среднестатистическая украинская школа как архитектурно, так и технически. К примеру, в немецкой школе по словам Ольги Мельник, кроме современных классов с интерактивными девайсами, есть также обустроенная территория со столами для настольного тенниса, спортивными площадками и качелями. Также школы в Европе часто имеют игровые комнаты, развивающие зоны и даже домашних животных, проживающих непосредственно в аудитории.

А Щепанская рассказывает о том, что в Польше учебные заведения часто имеют свои футбольные поля и бассейны. Также в классах здесь много реквизита для практических работ по биологии, химии, физике.

«Что бы мы ни говорили о „главные вещи — не вещи“, но это все же влияет на восприятие школы ребенком в целом, — уверена киевлянка. — Сын-четвероклассник исполняя задание Что мне больше всего понравилось в первый день нарисовал шкаф для одежды — его поразил кодовый замок и сам шкаф как в американских фильмах».

4. ИНТЕРЕСНОЕ ОБУЧЕНИЕ

Хотя европейская школьная программа в целом довольно схожа с украинской, соотечественники отмечают: учителя здесь прилагают гораздо больше усилий, чтобы заинтересовать детей и объяснить материал так, чтобы поняли абсолютно все. Этому способствует тот факт, что у европейских преподавателей больше свободы отступать от программы и меньше бумажной работы.

«На физике включают мини-фильмы для наглядного объяснения процесса, на химии — проводят эксперименты, на истории делают макет Колизея», — приводит пример Щепанска. А еще педагоги часто раздают на уроках свой «авторский» учебный материал, в дополнение к учебникам, которые здесь всегда цветные, современные и с множеством жизненных примеров.

5. РАЗВИТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ

В отличие от украинских школ, где основной акцент делают на усвоении фактического материала, в европейском образовании большое внимание уделяется личностному развитию. Здесь считается, что дополнительные навыки в будущем должны помочь молодым людям найти работу, построить успешную карьеру или изменить общественный сектор страны к лучшему.

Так Катерина Щепанская рассказывает, что в Польше большое внимание педагоги уделяют развитию так называемых «софт скиллз»: на уроках детей учат коммуницировать, дискутировать, сомневаться, отстаивать свое мнение.

«Главное — детей побуждают уметь сформировать это мнение и сформулировать его, — объясню украинка. — Наверное, это система, которая взращивает изобретателей и организаторов, а не исполнителей».

По ее словам, много внимания уделяют развитию эмоционального интеллекта — учат распознавать свои чувства и эмоции, справляться с ними, строить отношения.