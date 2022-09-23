Школьное образование во время войны 23 сентября, 19:24 Новости компаний Интерньюз-Украина

Первого сентября почти четыре миллиона украинских школьников приступили к новому учебному году. 1,7 млн из них будут учиться онлайн, 800 тыс. — офлайн, остальные будут иметь смешанную форму обучения. В преддверии начала учебного года мы поговорили с педагогами и родителями об их ожиданиях и опасениях.

В семье Марии два школьника: дочь пошла в третий, а сын — в пятый класс одной из школ Львова. Своего собственного бомбоубежища учебное заведение не имеет, поэтому его руководство договорилось объединить усилия с соседними школой и церковью. Впрочем, в преддверии начала учебного года все еще оставалось немало неизвестных, вспоминает Мария.

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«В середине августа я была на двух родительских собраниях. Нам было предложено выбрать между дистанционной и смешанной формой обучения. Я проголосовала за второй вариант: он, по крайней мере, предусматривает возможность офлайн обучения», — говорит она.

Женщина объясняет: за время дистанционки заметила, что дети отучились учиться и общаться со сверстниками. И во время онлайн-уроков требуют дополнительного внимания и поддержки родителей.

«Я заметила, что дочь, например, стала неуверенной в себе: весной уроки длились до тридцати минут, бывало, что она не успевала ответить на вопросы учителя, ведь нужно было опросить всех учеников, поэтому просто рисовала во время занятия. Сын не хочет включать камеру, а его общие интересы со школьными друзьями сводятся к компьютерным играм. Кроме того, не все родители работают удаленно, кто-то ходит на работу. То есть дети должны оставаться дома и подключаться к урокам самостоятельно. Как ни крути, единого правильного решения здесь нет», — делится Мария и добавляет: хорошо, если дети походят в школу в сентябре-октябре. Далее в связи с коронавирусом и началом отопительного сезона родители опасаются, что обучение перейдет в онлайн.

За время пандемии коронавируса дистанционный формат обучения стал привычным и привлек множество инновационных решений.

Так, электронная библиотека Ресурсного центра НУШ насчитывает 1335 учебников и пособий по всем предметам для учреждений общего среднего образования с 1-го по 11-й класс. Бесплатные электронные учебники для обучения в этом году также предоставили издательство «Ранок» и образовательная компания EdPro. А видеоуроки, тесты и материалы для самостоятельной работы по 18 основным предметам для дистанционного и смешанного обучения учащихся 5−11 классов и методической поддержки учителей можно найти на сайте Всеукраинской школы онлайн.

Первого сентября обучение онлайн начали более пяти с половиной тысяч украинских школ. Около 4 тысяч работают в смешанном формате. По условиям военного времени, продолжать обучение детей в стенах школы могут только те учебные заведения, которые имеют оборудованное бомбоубежище.

Рекомендации по организации укрытий и алгоритму действий для учителей во время сигнала воздушной тревоги ранее представила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. Для детей простые объяснения, что делать во время воздушной тревоги, можно найти в видеоинструкции, созданной совместно с психологиней Светланой Ройз и в ролике UNICEF Ukraine. А Министерство внутренних дел подготовило Азбуку по безопасности школьника средней школы, где собраны ключевые рекомендации для школьников во время войны.

Инфографика: инфографика создана в рамках проекта «Навчаємось разом»

«2-А» класс Винницкой гимназии № 24 в новом учебном году избрал дистанционный формат обучения, рассказывает классная руководительница, учительница младших классов Наталья Балан.

«Думаю, при нынешних обстоятельствах это правильное решение. Я беру ответственность не только за свою жизнь, жизнь двух моих детей, но и за 36 учеников моего класса», — комментирует учительница.

Именно возможность работать в онлайн-формате помогла возобновить образовательный процесс весной этого года после начала полномасштабной войны.

Дети были знакомы с процессом дистанционного обучения еще во время карантина, поэтому не могу сказать, что возвращаться к урокам в военное время было технически сложно. Очень помогали родители: они пересылали мне творческие задания учащихся, а позже я оценивала их устно. Потом родители рассказали, что дети очень ждали обратной связи от меня. Все вместе мы создавали видео — поддержку наших воинов, рисовать рисунки и мастерили другие творческие изделия", — рассказывает педагогиня Наталья Балан.

«Образовательный процесс возобновился в марте, когда смогли привести в порядок общественную деятельность, ведь в нашем заведении разместился штаб для помощи внутренне перемещенным лицам, — вспоминает учительница Агрономического лицея Винницкого района Винницкой области Надежда Бойчук. — Мы с учениками работали в ZOOM. Каждый день проводили утренние встречи, настраивались на позитив. Вместе подводили итоги дня, создавали единую мечту, загадывали желания. На уроках было достаточное количество физической активности. Часть детей находились за границей, несмотря на это ученики искали возможность присоединиться к нашему онлайн-обучению. Также в класс пришли новые ученики, переехавшие из Чернигова, Бородянки, Попасной, Ахтырки, Ирпеня, Харькова. Четверо из них остались с нами и в новом учебном году».

Надежда Бойчук добавляет: пятеро учащихся планируют продолжать новый учебный год онлайн, поскольку сейчас еще находятся за границей.

Создать комфортные условия для обучения украинских детей за границей, в частности, для продолжения их школьного образования в Украине в дистанционном формате пытаются и в тех странах, где сейчас больше всего украинских военных мигрантов.

Так, в Варшаве подготовили 49 пунктов дистанционного обучения для учащихся из Украины — это почти 700 мест. Столица Польши стала временным домом около 60 тысяч украинских школьников. Большинство из них продолжают обучение в украинской системе образования.

Кроме того, с лета 2022 года Министерство образования и науки начало запуск сети украинских образовательных хабов для профессионального обучения украинцев всех возрастов, а также организации обучения детей по государственной программе, которые переехали в другие регионы Украины и за рубеж. За пределами Украины первые такие хабы открылись в Швейцарии и Польше. На базе последнего будет проводиться обучение и для украинцев, которые во время войны оказались в других странах Европы и Северной Америки.

Инфографика: инфографика создана в рамках проекта «Навчаємось разом»

Несмотря на войну, детям очень важно учиться и получать образование, убеждена учительница Агрономического лицея Винницкого района Винницкой области Надежда Бойчук.

«За время каникул стало заметно, как дети соскучились по школе. Живущие близко прибегали на 5−10 минут, чтобы встретиться, обняться, пообщаться, рассказать о новостях, порадоваться. К началу нового учебного года мы подготовили классы, убежище. Наши учителя активно учились в Винницкой академии непрерывного образования, участвовали в образовательных вебинарах, конференциях „Освитории“, „На Урок“, „Всеосвиты“ и т. п. Мы с коллегами научились оказывать домедицинскую помощь. Проработали программы, методические рекомендации, новые государственные документы», — рассказывает педагогиня.

В новом учебном году крайне важен также ценностный компонент — ему, а также психологической подготовке уделили внимание немало педагогов.

«Планируя новый учебный год, в приоритете для меня был прежде всего творческий компонент, в частности книги, которые будем читать и обсуждать с детьми. Поддержку и взаимодействие с учениками и коллегами также определяю приоритетными: программу всегда можно наверстать, а вот наши человеческие навыки, навыки реализации себя как личностей, мы не имеем права терять», — учительница украинского языка и литературы Черкасского гуманитарно-правового лицея Черкасского городского совета, Заслуженный учитель Украины Екатерина Молодик.

Несмотря на все вызовы, которые сейчас преодолевает украинская система образования, в своих комментариях педагоги часто сходятся в едином мнении — наибольшей ценностью являются люди, которые мыслят, создают и вместе становятся на защиту страны. Сохранить искреннее общение и связь друг с другом сейчас не менее важно, чем выучить новый урок.

Ярослава Кобинец

Этот материал был создан в рамках Проекта "Навчаємось Разом" при финансовой поддержке Европейского Союза и Министерства иностранных дел Финляндии. Содержание публикации является исключительно ответственностью автора и не обязательно отражает взгляды Европейского Союза, Министерства иностранных дел Финляндии.

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