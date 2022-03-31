Мэр Тростянца о жизни города в оккупации: Люди доедали последние, некоторые сидели просто на воде

31 марта, 13:17
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Оккупанты держали Тростянец в блокаде (Фото:REUTERS/Thomas Peter)

Оккупанты держали Тростянец в блокаде (Фото:REUTERS/Thomas Peter)

Мэр освобожденного города Тростянец Юрий Бова рассказал о жизни города в российской оккупации.

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В интервью LB.ua он сообщил, что после освобождения в город прибывает гуманитарная помощь.

«Все — а это десятки тонн груза — мы раздаем. В условиях разрушений, всего, что пережили эти люди, когда 30 дней доедали последнее, нам нужна еда. Некоторые семьи оставались на одной воде. Потому что у города нет запасов картофеля или, как в деревне, консервации. Люди реально оставались на одной воде. Поэтому сейчас нужно максимально обеспечить их качественным питанием, чтобы они вернулись в свое нормальное состояние», — сказал Бова.

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Он призвал продолжать оказывать помощь городу.

«Далее мы нуждаемся в пленке, стеклах, строительных материалах, чтобы восстановить объекты инфраструктуры, школы. Компьютерной техники у нас вообще нет. Как я уже говорил, россияне увезли ее. Всюду, где они заходили, они вывезли всю технику. У нас пока нет ничего, чтобы просто распечатать документ. Какой-нибудь лист бумаги — мы пишем от руки», — отметил мэр.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Сумская область Война России против Украины Тростянец

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