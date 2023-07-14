Постепенно устанавливают контроль. ССО провели спецоперацию на одном из островов Днепра — видео

14 июля, 15:07
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Во ходе одной из спецопераций бойцов россияне понесли потери (Фото:Скриншот видео ССО)

Во ходе одной из спецопераций бойцов россияне понесли потери (Фото:Скриншот видео ССО)

Украинские военные постепенно устанавливают контроль над островами в нижнем течении Днепра, не проводя масштабных десантных операций и избегая соответствующих потерь. Они используют современную технику и небольшие подразделения.

Об этом сообщили в министерстве обороны Украины в пятницу, 14 июля, показав, как это делают Силы специальных операций.

Там рассказали, что во время одной из операций с помощью дрона обнаружили личный состав российских военных, которые перемещались к своему наблюдательному пункту.

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«Этой информации оказалось достаточно, чтобы планировать следующий этап освободительной операции», — рассказали в ССО.

Так, одно из подразделений 73-го морского центра специального назначения получило задание выдвигаться в район острова, чтобы уничтожить личный состав оккупантов и взять под контроль определенную территорию.

Ночью группы на двух лодках отправились на задание, а на рассвете — в район проведения огневой атаки. Все действия ССО координировали из штаба, их сопровождал экипаж беспилотного авиационного комплекса.

Спецназовцы решили не открывать огонь первыми и ждали этого от россиян, чтобы увидеть, где они находятся. В конечном итоге на этом этапе бойцы ликвидировали двух российских военных, еще двух — ранили.

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Затем с помощью беспилотника они обнаружили лодки оккупантов и решили использовать FPV-дроны. Оператор уничтожил одну из лодок, еще одну повредил, ликвидировал военнослужащего и ранил еще четырех.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Река Днепр Силы специальных операций (ССО)

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