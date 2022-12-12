Специальная панель Kyiv Jewish Forum: 13 декабря Нил Фергюсон и Майкл Кофман обсудят помощь США для Украины и ход войны 12 декабря, 12:45 Специальная панель с участием Нила Фергюсона и Майкла Кофмана пройдет в онлайн-формате (Фото:DR)

13 декабря пройдет специальная панель Kyiv Jewish Forum, которую организует Еврейская конфедерация Украины при поддержке онлайн-издания Tablet.

Мероприятие пройдет в онлайн-формате, сообщил в Facebook президент Еврейской конфедерации Украины и вице-президент Всемирного еврейского конгресса Борис Ложкин.

«Цель нашей панели — познакомить аудиторию с двумя наиболее актуальными темами дня. Спикеры обсудят будущее двухпартийной поддержки Украины Соединенными Штатами, а также ситуацию на поле боя этой зимой», — отметил Ложкин.

Видео дня

В обсуждении примут участие Нил Фергюсон — историк и автор шестнадцати книг, включая «Обреченность: политика и катастрофы», а также военный аналитик Майкл Кофман. По словам Ложкина, эксперты прокомментируют роль США в достижении победы и ход борьбы за украинскую независимость.

На мероприятии с заявлением также выступят представители двухпартийной группы национальных законодателей США.

Панель состоится во вторник, в 19:00 по киевскому времени. Зарегистрироваться для участия в мероприятии можно по ссылке.

Напомним, 15−16 декабря 2021 года в формате онлайн-конференции проходил третий Kyiv Jewish Forum, приуроченный к 30-летию установления дипломатических отношений между Украиной и Израилем.

В форуме, организованном Еврейской конфедерации Украины, приняли участие президент Украины Владимир Зеленский, президент Израиля Ицхак Герцог, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, представители Конгресса США, ООН, Еврокомиссии, парламентов и правительств многих стран мира, а также ученые и бизнесмены.