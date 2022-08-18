«Способны видеть сквозь преграды». В ВСУ объяснили, как «спутники Притулы» помогут украинским силам

18 августа, 17:39
Сергей Притула (Фото:Сергій Притула / Facebook)

Сергей Притула (Фото:Сергій Притула / Facebook)

В управлении стратегических коммуникаций ВСУ сообщили, что спутники компании ICEYE, которые купил фонд Сергея Притулы, способны сканировать объекты оккупантов в любую погоду, а также сквозь преграды.

В Telegram Cтратком уточняет, что спутники ICEYE производят съемку с помощью синтезированной радиолокационной апертуры (SAR), которая позволяет в любое время суток и при любых погодных условиях сканировать объекты.

Видео дня

«Системы SAR благодаря автоматическому распознаванию объектов с применением распределенного радиолокационного изображения и цифровой обработки сигналов способны видеть… сквозь преграды», — говорится в сообщении.

Управление пишет, что спутники могут сканировать российские объекты не только в плотную облачность, но «даже стены построек для этой системы не помеха».

Благотворительный фонд Сергея Притулы купил спутник за деньги, собранные в рамках проекта Народный Байрактар. Теперь компания ICEYE предоставит Минобороны Украины полный доступ ко всем возможностям одного из своих спутников, который уже на орбите в этом регионе.

https://www.youtube.com/embed/PEJq8SxwMIM
Редактор: Елизавета Кумбер

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Спутник Сергей Притула

Эксклюзивы НВ

Чей Крым на самом деле: из всех существующих ныне народов, крымские татары владели Крымом дольше всего. Крымскотатарская государственность на территории Крыма существовала более 300 лет, утверждает историк Сергей Громенко. На фото — историческая столица Крымского ханства — город Бахчисарай. (Фото:Alamy via Reuters)
Анализ последних 3000 лет /
Историк с помощью фактов указывает, кто действительно может претендовать на Крым и при чем здесь Украина
18 августа, 13:40
Политика
Карл Бильдт
Экс-министр иностранных дел Швеции
Поражение США в Афганистане положило начало войне в Украине?

Россия, похоже, восприняла уход США из Афганистана как приглашение начать новую собственную войну

18 августа, 13:17
Мнения
Российский диктатор Владимир Путин (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)
«Соучастников много» /
Почему Путина не стоит делать ключевым обвиняемым на трибунале — объясняет юрист-международник
18 августа, 08:47
Геополитика
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X