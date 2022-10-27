Атака дронами Shahed-136 на Киевскую область: спасатели ликвидировали последствия удара — фото 27 октября, 15:25 Спасатели ликвидировали последствия удара по объектам инфраструктуры в Киевской области (Фото:ГСЧС)

В Киевской области спасатели ликвидировали последствия удара дронами-камикадзе Shahed-136 по объектам инфраструктуры.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

К ликвидации последствий было привлечено 48 человек личного состава и 8 единиц техники.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Жертв и пострадавших нет.

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Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

В ночь на четверг, 27 октября, российские оккупанты совершили более шести атак дронами-камикадзе Shahed-136 на Киевскую область. В результате был поврежден объект энергетической инфраструктуры.

После атаки РФ НЭК Укрэнерго ввела более длительные экстренные отключения света в Киеве.

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба призвал жителей региона готовиться к экстренным отключениям света на неопределенный срок.

