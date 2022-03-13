Центр противодействия дезинформации обнародовал пособие оккупантов для создания фейков против Украины 13 марта, 02:05 Цей матеріал також доступний українською Как создаются фейки против Украины (Фото:Markus Winkler/Unsplash)

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины получили пособие оккупантов по созданию фейков против Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.



Так оккупантам дают указания как дезинформировать людей с учетом знания "украинской психологии".

Оккупантам выделяют четыре основных пункта в создании фейков:

Фейк должен быть банальным. Чтобы влиять на широкие слои общества, не нужно придумывать ничего сверхъестественного. Лучше добавить даже немного абсурда. ("Националисты в Украине распинают русских детей");

Фейк должен иметь мощный месседж и оставлять пространство для собственных фантазий. ("Мэр – русский шпион");

Фейк должен учитывать местные особенности. Достоверности ему придает привязка к местности. ("В деревне Ивановка русские танки");

Многократное повторение. Написанное тремя людьми в чате уже становится истиной. А если добавить сакральное «Власть всем лжет!», то этот фейк не опровергнет ни одного аргумента.

"В конце этого «путеводителя» – четкий призыв оккупантам создавать фейки и распространять в соцсетях Украины. Находя подобное на просторах Интернета, мы хотим донести всю серьезность и масштаб информационной войны", – сообщают в Центре противодействия дезинформации.

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