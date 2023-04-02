Интим предлагать. Пять советов от сексолога, как сохранить искру в постели на расстоянии и во время войны

2 апреля, 00:22
Эксклюзив NV
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Из-за длительной разлуки огромное количество украинских пар испытывает регулярные проблемы в постели (Фото:Vincenzo Circosta / SOPA / Sipa via Reuters)

Из-за длительной разлуки огромное количество украинских пар испытывает регулярные проблемы в постели (Фото:Vincenzo Circosta / SOPA / Sipa via Reuters)

Автор: Ирина Крикуненко

Психолог-сексолог Татьяна Славина рассказывает NV о самых действенных способах наладить сексуальный контакт в парах, разделенных эвакуацией, войной и просто стрессом

Из-за вынужденной эвакуации, постоянного напряжения и мобилизации огромное количество украинских пар испытывают регулярные проблемы в реализации сексуальных желаний.

Видео дня

Сексолог Татьяна Славина дала пять практических советов о том, как не допустить точку невозврата и вернуть секс в отношения.

1. НЕ ТЕРЯТЬ ПРИСУТСВИЯ ПАРТНЕРА

Теги:   Мобилизация Эвакуация Секс Советы Сексуальная жизнь Война России против Украины

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