Интим предлагать. Пять советов от сексолога, как сохранить искру в постели на расстоянии и во время войны
Из-за длительной разлуки огромное количество украинских пар испытывает регулярные проблемы в постели (Фото:Vincenzo Circosta / SOPA / Sipa via Reuters)
Психолог-сексолог Татьяна Славина рассказывает NV о самых действенных способах наладить сексуальный контакт в парах, разделенных эвакуацией, войной и просто стрессом
Из-за вынужденной эвакуации, постоянного напряжения и мобилизации огромное количество украинских пар испытывают регулярные проблемы в реализации сексуальных желаний.
Сексолог Татьяна Славина дала пять практических советов о том, как не допустить точку невозврата и вернуть секс в отношения.
1. НЕ ТЕРЯТЬ ПРИСУТСВИЯ ПАРТНЕРА