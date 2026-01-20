Сколько слоев одежды носить, если в квартире 10 градусов. И почему нельзя алкоголь — BBC
Обязательно держать в тепле ноги, руки и голову, даже дома (Фото: AFP)
Несколько недель Киев и многие другие города Украины страдают от долгих отключений тепла и света из-за российских обстрелов энергетики и морозов, пишет Диана Куришко, BBC News Украина.
NV публікує матеріал у межах інформаційної співпраці.
За прогнозами синоптиків, нинішні морози в країні триватимуть.
Через таку ситуацію подекуди температура у квартирах опускається до 7−10 градусів.
Синоптики обережно прогнозують підвищення температур наприкінці тижня. Але морози можуть ще повернутися після цього.
Як зігріватися правильно, як допомогти собі у такий холод, скільки шарів одягу треба носити, що їсти, чому алкоголь — це не про зігрівання?
Зібрали поради від МОЗ і лікаря-терапевта медичної мережі «Добробут» Богдана Смаля.
Як зігрітися, коли мороз на вулиці й холод — вдома? Основні правила
Зігріватися потрібно поступово й безпечно. Найперше — зменшити втрати тепла: перейти в найтеплішу кімнату, зачинити двері, утеплити вікна, одягнутися шарами.
Принцип «капусти» в одязі працює найкраще: тонкий шар біля тіла, далі утеплювальний (фліс, вовна), зверху — захисний від вітру й вологи.
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Обов’язково тримати в теплі ноги, руки та голову, навіть удома.
Сухість критично важлива: вологий одяг охолоджує у рази швидше.
Другий момент — їжа і пиття. Регулярно пити тепле, їсти калорійну їжу: каші, супи, хліб, горіхи, консерви.
Третє — організація простору. Оберіть одну найтеплішу кімнату, закрийте двері в інші, ущільніть вікна, за потреби завісьте їх ковдрами або шторами. Ефективніше гріти менший простір, ніж усю квартиру. Для сну використовуйте кілька ковдр або спальник.
Четверте — рух. Легкі регулярні рухи або вправи допомагають виробляти тепло, але не варто перевтомлюватися чи пітніти: волога знову призведе до охолодження.
П’яте — увага до людей з груп ризику: літніх, дітей, людей із серцевими, легеневими хворобами та тих, хто живе сам. Їх потрібно перевіряти частіше, бо вони можуть не відчути, як стан стає небезпечним.
Скільки шарів одягу має бути, якщо в квартирі 14−15 градусів, а якщо +10?
Терапевт Богдан Смаль пояснює, що прямої «формули» на кшталт «один шар на кожні п’ять градусів» не існує, бо відчуття холоду залежать від віку, стану здоров’я, рухливості та вологості повітря.
Але є практичні орієнтири.
За температури в кімнаті 14−15 °C більшості людей потрібно щонайменше три шари одягу. Варто додати теплі шкарпетки, за потреби взуття, шапку або верхній одяг з капюшоном.
За температури близько 10 °C — це вже умови близькі до перебування надворі - зазвичай потрібні чотири шари.
Можуть знадобитись дві пари шкарпеток, теплий светр або куртка, плед чи спальник під час сидіння або сну.
У таких умовах організм швидко втрачає тепло навіть у спокої.
Які тканини гріють найкраще
Найкраще «гріють» ті тканини, що утримують повітря: вовна, фліс, пух, термобілизна з синтетичних волокон. Вони створюють ізоляційний прошарок.
Бавовна й льон майже не зігрівають у холоді, особливо, якщо зволожуються, — вони швидко відводять тепло від тіла.
Вологий одяг будь-якого типу різко посилює охолодження. Тому головний принцип — не кількість одягу, а його правильна комбінація: сухий базовий шар + утеплювальний + захисний.
Саме повітря між шарами є головним «ізолятором», а не товщина тканини як така.
Як розрізнити, коли замерз, а коли вже небезпечне переохолодження?
Коли людина просто замерзла, організм ще ефективно бореться з холодом: з’являється тремтіння, людина мислить ясно, може рухатися і самостійно зігріватися.
Переохолодження починається в той момент, коли ці захисні механізми слабшають.
З’являються слабкість, незграбність рухів, важко застібати ґудзики чи тримати предмети, мова стає повільною й нечіткою, наростає сонливість, плутаються думки.
Людина може поводитися неадекватно і не усвідомлювати небезпеку.
Маленькі діти при охолодженні можуть:
- мати почервонілу і холодну на дотик шкіру,
- бути незвично тихими, сонними та відмовлятися від годування.
Як допомогти при переохолодженні
Переохолодження — це етап, коли адаптаційні механізми організму не справляються.
Як йдеться в рекомендаціях МОЗ, якщо температура тіла 34−36 градуси, треба зігріти людину в приміщенні, дати теплий напій.
Переохолоджену людину слід укутати ковдрами, змінити вологий одяг, зігрівати тулуб у першу чергу, а не різко гріти руки чи ноги.
Не можна масажувати холодні кінцівки інтенсивно й не варто занурювати людину в гарячу воду — різке зігрівання може викликати серцеві порушення.
Правильне зігрівання — це повільне, м’яке відновлення тепла з постійним наглядом за станом.
Якщо ж температура тіла нижча за 34 градуси, потрібна госпіталізація.
При температурі 28 градусів і нижче життя людини опиняється під загрозою.
Яка роль їжі
При холоді корисне тепле пиття — вода, чай, бульйон. Їжа має бути калорійною: каші, хліб, горіхи, консерви. Це все дає організму енергію для вироблення тепла.
Чому алкоголь не зігріває
Алкоголь створює лише ілюзію тепла. Він розширює судини шкіри, кров активніше приливає до поверхні тіла — з’являється відчуття жару й почервоніння. Але фізично це означає, що тепло зсередини швидше віддається назовні.
Температура тіла при цьому знижується, а ризик переохолодження зростає.
Крім того, алкоголь пригнічує тремтіння — головний природний механізм вироблення тепла, притуплює відчуття холоду й критичність мислення.
Людина може не помітити, що небезпечно охолола, і запізно звернутися по допомогу. Саме тому в холодних умовах алкоголь не зігріває, а наближає переохолодження і підвищує ризик фатальних наслідків.
Правила безпеки
Важливими є правила безпеки — використання газових плит, балонів чи будь-яких відкритих джерел вогню всередині приміщення може призвести до пожежі або отруєння чадним газом.
Навіть невелика кількість чадного газу — без запаху й кольору — може спричинити головний біль, нудоту, запаморочення, втрату свідомості, а в критичних випадках — смерть.
Лікарі радять не намагатися обігріватися полум’ям, оскільки воно дає лише локальне тепло, але швидко зневоднює повітря й створює небезпеку пожежі.
Що робити у випадку підозри на отруєння чадним газом?
У МОЗ радять вимкнути всі прилади, відкрити вікна, щоби впустити в приміщення свіже повітря, та викликати рятувальників, медиків й аварійну газову службу.
Треба залишити приміщення або винести постраждалу людину на повітря, покласти під голову подушку, розстебнути комір і пояс.
Найкраща допомога у разі отруєння чадним газом — тривале вдихання кисню. Таку терапію проводять в умовах медичного закладу.