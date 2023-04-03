«Авторы операции планировали все «на авось». Полковник Межевикин рассказал, как украинские бойцы пытались деблокировать Мариуполь 3 апреля, 16:15 65-летняя женщина на фоне развалин многоквартирного дома в Мариуполе, в котором она жила раньше, 5 февраля (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Герой Украины полковник Евгений Межевикин заявил, что авторы операции по деблокаде Мариуполя планировали все «на авось». Из-за сложной ситуации в ВСУ не знали, как это сделать, но, несмотря на нехватку желающих, инициативную группу таки собрали.

Об этом Межевикин рассказал в интервью изданию Бабель.

По его словам, одна усиленная рота должна была двигаться из Запорожья на Мариуполь: костяк должен был быть с Азова, а группа Межевикина — усилением. Навстречу им из Мариуполя должна была двигаться еще одна группа.

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Согласно плану, как говорит Межевикин, часть подразделений должна была создать коридор, по которому бы прошли вглубь обороны россиян, уничтожили резервы, артиллерию и командный пункт. После этого хотели продолжить движение на Мариуполь.

Защитники города должны были пробиваться из центра на окраину города и выходить вместе с прибывшими по них военными. Если бы выход был невозможен, они остались бы в Мариуполе и усилили защитников города. В конце концов, с боями и потерями силы по деблокаде отошли на стартовые позиции.



Межевикин утверждает, что «авторы операции планировали все «на авось».

«Когда я это понял? Когда на совещании перед самым выходом нам сказали, что задача — вывести защитников Мариуполя, но на вопрос „На чем их вывозить?“ ответили, что грузовиков не будет. Выглядело так, что они сами не верили, что мы куда-то дойдем. Я думаю, они рассчитывали на удачу: получилось бы — они бы получили ордена; не получилось бы ― их бы сильно не ругали, потому что общество же требовало освободить из окружения бойцов», — добавил полковник.

Российские оккупанты обстреливали Мариуполь с первого дня полномасштбанного вторжения в Украину. Город оказался в блокаде 1 марта, продолжавшейся до мая — 20 мая, удерживавший Азовсталь гарнизон получил приказ прекратить оборону, удержав группировку в 20 тысяч российских захватчиков.

Мариуполь разрушен на 95% и для его полного восстановления, по словам мэра Вадима Бойченко, понадобится около 20 лет. Число погибших в Мариуполе в результате агрессии РФ может достигать десятков тысяч.

