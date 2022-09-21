Безымянные могилы и разрушенные дома. Как сейчас выглядят деоккупированные Балаклея и Изюм — фоторепортаж НВ

21 сентября, 16:34
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Разрушение на въезде в город Балаклея (Фото:НВ)

Разрушение на въезде в город Балаклея (Фото:НВ)

В начале сентября Вооруженные силы Украины освободили от российской оккупации Изюм и Балаклею. Как и в населенных пунктах Киевской области, под Харьковом захватчики РФ оставили после себя братские могилы и масштабные разрушения.

8 сентября украинские защитники освободили от военных РФ город Балаклея Харьковской области, находившийся под оккупацией полгода. А 10 сентября под давлением ВСУ российские захватчики отступили и из Изюма. Уже через несколько дней после деоккупации городов всему миру стали известны факты новых военных преступлений армии РФ.

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НВ собрал фото, иллюстрирующие, как сейчас живут освобожденные Балаклея и Изюм.

Тело человека убитого россиянами (Фото: НВ)
Тело человека убитого россиянами / Фото: НВ
Спасатели уносят тело (Фото: НВ)
Спасатели уносят тело / Фото: НВ
Безымянные кресты на могилах людей в лесу возле Изюма (Фото: НВ)
Безымянные кресты на могилах людей в лесу возле Изюма / Фото: НВ
Мурал
Мурал "Дайте миру шанс" на здании, пострадавшем от обстрелов / Фото: НВ
Уничтоженный дом в Изюме (Фото: НВ)
Уничтоженный дом в Изюме / Фото: НВ
Плакат
Плакат "Изюм – город настоящих эмоций" на разрушенном молодежном центре / Фото: НВ
Ребенок играет на поврежденной детской площадке в Изюме (Фото: НВ)
Ребенок играет на поврежденной детской площадке в Изюме / Фото: НВ
Уничтоженный авиабомбардировкой дом в Изюме (Фото: НВ)
Уничтоженный авиабомбардировкой дом в Изюме / Фото: НВ
Снаряд от российского РСЗО на дороге Харьков-Балаклия (Фото: НВ)
Снаряд от российского РСЗО на дороге Харьков-Балаклия / Фото: НВ
Детская игрушка на фоне уничтоженного дома в Изюме (Фото: НВ)
Детская игрушка на фоне уничтоженного дома в Изюме / Фото: НВ
Уничтоженная фотозона с надписью
Уничтоженная фотозона с надписью "Балаклия" / Фото: НВ
Ребенок играет на поврежденной детской площадке в Изюме (Фото: НВ)
Ребенок играет на поврежденной детской площадке в Изюме / Фото: НВ
Украинские военные на блокпосте в Изюме (Фото: НВ)
Украинские военные на блокпосте в Изюме / Фото: НВ
Центральная площадь и памятник Шевченко в городе Балаклея (Фото: НВ)
Центральная площадь и памятник Шевченко в городе Балаклея / Фото: НВ
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Редактор: Карина Пасечник

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Теги:   Изюм Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Харьковская область Российская армия Балаклея Фоторепортаж Война России против Украины деоккупация

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