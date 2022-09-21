Безымянные могилы и разрушенные дома. Как сейчас выглядят деоккупированные Балаклея и Изюм — фоторепортаж НВ
Разрушение на въезде в город Балаклея (Фото:НВ)
В начале сентября Вооруженные силы Украины освободили от российской оккупации Изюм и Балаклею. Как и в населенных пунктах Киевской области, под Харьковом захватчики РФ оставили после себя братские могилы и масштабные разрушения.
8 сентября украинские защитники освободили от военных РФ город Балаклея Харьковской области, находившийся под оккупацией полгода. А 10 сентября под давлением ВСУ российские захватчики отступили и из Изюма. Уже через несколько дней после деоккупации городов всему миру стали известны факты новых военных преступлений армии РФ.
НВ собрал фото, иллюстрирующие, как сейчас живут освобожденные Балаклея и Изюм.
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