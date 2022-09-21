Безымянные могилы и разрушенные дома. Как сейчас выглядят деоккупированные Балаклея и Изюм — фоторепортаж НВ 21 сентября, 16:34 Разрушение на въезде в город Балаклея (Фото:НВ)

В начале сентября Вооруженные силы Украины освободили от российской оккупации Изюм и Балаклею. Как и в населенных пунктах Киевской области, под Харьковом захватчики РФ оставили после себя братские могилы и масштабные разрушения.

8 сентября украинские защитники освободили от военных РФ город Балаклея Харьковской области, находившийся под оккупацией полгода. А 10 сентября под давлением ВСУ российские захватчики отступили и из Изюма. Уже через несколько дней после деоккупации городов всему миру стали известны факты новых военных преступлений армии РФ.

Видео дня

НВ собрал фото, иллюстрирующие, как сейчас живут освобожденные Балаклея и Изюм.

Тело человека убитого россиянами / Фото: НВ

Спасатели уносят тело / Фото: НВ

Безымянные кресты на могилах людей в лесу возле Изюма / Фото: НВ

Мурал "Дайте миру шанс" на здании, пострадавшем от обстрелов / Фото: НВ

Уничтоженный дом в Изюме / Фото: НВ

Плакат "Изюм – город настоящих эмоций" на разрушенном молодежном центре / Фото: НВ

Ребенок играет на поврежденной детской площадке в Изюме / Фото: НВ

Уничтоженный авиабомбардировкой дом в Изюме / Фото: НВ

Снаряд от российского РСЗО на дороге Харьков-Балаклия / Фото: НВ

Детская игрушка на фоне уничтоженного дома в Изюме / Фото: НВ

Уничтоженная фотозона с надписью "Балаклия" / Фото: НВ

Ребенок играет на поврежденной детской площадке в Изюме / Фото: НВ

Украинские военные на блокпосте в Изюме / Фото: НВ

Центральная площадь и памятник Шевченко в городе Балаклея / Фото: НВ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.