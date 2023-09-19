Уничтожена оккупантами. Военные показали, как сейчас выглядит освобожденная Клищиевка на Бахмутском направлении — видео 19 сентября, 11:48 Уничтоженная россиянами Клещиевка (Фото:5 отдельная штурмовая бригада/Facebook)

В 5 отдельной штурмовой бригаде обнародовали видео с недавно освобожденного поселка Клищиевка под Бахмутом, который был уничтожен российскими оккупантами.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба бригады в Facebook.

Украинские военные отметили, что оккупанты «не жалеют снарядов, уничтожая города и села, все то, что близко и родное украинцам».



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«Но ВСУ, шаг за шагом освобождают от оккупантов нашу землю, и очень скоро раны на теле нашей страны заживут, а враг будет уничтожен!» — отметили в сообщении.

На видео можно увидеть съемку с дрона и общий вид поселка, в котором не осталось ни одного целого здания.

17 сентября Силы обороны Украины освободили Клищиевку на Бахмутском направлении.

По словам начальника пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Ильи Евлаша, контроль над Клещиевкой позволяет создать плацдарм для дальнейшего освобождения временно оккупированных территорий востока Украины.

