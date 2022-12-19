Уничтоженная техника РФ и не только. Журналисты показали, как сейчас выглядит остров Змеиный 19 декабря, 16:24 Остров Змеиный после деоккупации (Фото:Донбасс.Реалии)

Корреспондент Донбасс.Реалии Роман Пагулич побывал на острове Змеиный, который деоккупировали летом. В основном здания там разрушены, много уничтоженной российской техники.

По его информации, среди военной техники РФ, которая все еще находится на острове, есть системы ПВО Панцирь С1 (по меньшей мере три единицы), комплекс ПВО Тор, топливозаправщики. Остались и боеприпасы.

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Также сообщается, что остров Змеиный находится под контролем украинских военных из Интернационального легиона. Среди них есть и россияне, которые получили гражданство Украины.

30 июня российские оккупанты покинули остров Змеиный. После очередной успешной операции украинских войск противник спешно эвакуировал остатки гарнизона, а позже украинские бойцы установили на острове украинский флаг.

Также позже стало известно, что украинская САУ Богдана, о которой практически не упоминали во время войны, прошла первое испытание на практике и выбила россиян с острова Змеиный.