Уничтоженная техника РФ и не только. Журналисты показали, как сейчас выглядит остров Змеиный

19 декабря, 16:24
Поделиться:
Остров Змеиный после деоккупации (Фото:Донбасс.Реалии)

Остров Змеиный после деоккупации (Фото:Донбасс.Реалии)

Корреспондент Донбасс.Реалии Роман Пагулич побывал на острове Змеиный, который деоккупировали летом. В основном здания там разрушены, много уничтоженной российской техники.

По его информации, среди военной техники РФ, которая все еще находится на острове, есть системы ПВО Панцирь С1 (по меньшей мере три единицы), комплекс ПВО Тор, топливозаправщики. Остались и боеприпасы.

Видео дня

Читайте также:
Командующий ВМС Украины рассказал, как освобождали остров Змеиный: решающую роль отыграли новосозданные войска

Также сообщается, что остров Змеиный находится под контролем украинских военных из Интернационального легиона. Среди них есть и россияне, которые получили гражданство Украины.

30 июня российские оккупанты покинули остров Змеиный. После очередной успешной операции украинских войск противник спешно эвакуировал остатки гарнизона, а позже украинские бойцы установили на острове украинский флаг.

Также позже стало известно, что украинская САУ Богдана, о которой практически не упоминали во время войны, прошла первое испытание на практике и выбила россиян с острова Змеиный.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Черное море Война России против Украины Остров Змеиный

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X