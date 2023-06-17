В соцсетях показали, как сейчас выглядит обмелевшее Каховское водохранилище — фото

17 июня, 15:40
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Как выглядит теперь обмелевшее Каховское водохранилище (Фото:Вгору.Херсон / Telegram)

Как выглядит теперь обмелевшее Каховское водохранилище (Фото:Вгору.Херсон / Telegram)

Прошло полторы недели с тех пор как российские войска взорвали дамбу Каховской ГЭС. Из водохранилища вытекла значительная часть воды и теперь во многих местах видно дно бывшего водоема.

В соцсетях появились фото как сейчас выглядит обмелевшее Каховское водохранилище.

Подрыв Каховской ГЭС: что известно

В ночь на 6 июня войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую они контролируют более года. В результате затопило города и села ниже по Днепру.

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Украина начала эвакуацию с подконтрольных территорий правобережья Херсонской области, тогда как на захваченном оккупантами левобережье, которое пострадало от затопления значительно больше, разворачивается катастрофа. В результате подрыва россиянами дамбы есть погибшие и раненые.

Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид, Украина обратилась в Международный уголовный суд.

Президент Владимир Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Херсонская область Каховское водохранилище Экологическая катастрофа Война России против Украины Экоцид Каховская ГЭС Каховская дамба Подрыв Каховской ГЭС

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