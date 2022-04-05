Разрушенные дома, сожженная техника оккупантов: Генштаб показал, как сейчас выглядит Гостемель — видео
Генштаб показал видео из Гостомеля (Фото:Кадр видео Генштаб)
Генштаб ВСУ опубликовал видео из освобожденного Гостомеля Киевской области.
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На кадрах видно разрушенные и сгоревшие здания, разбитые дороги, много уничтоженного гражданского транспорта, а также подбитая и полностью сожженная техника оккупантов.
Ролик был снят 4 апреля.
Гостомель российские оккупанты начали атаковать с первого дня полномасштабной агрессии против Украины.
Аэродром Антонов в Гостомеле, по замыслу военного руководства РФ, должен был стать важным плацдармом для переброски десанта и предполагаемого штурма Киева.
Однако украинские военные смогли ликвидировать врагов и установить контроль над аэродромом.
3 апреля в Минобороны заявили об освобождении от оккупантов всей территории Киевской области.
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