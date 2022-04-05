Разрушенные дома, сожженная техника оккупантов: Генштаб показал, как сейчас выглядит Гостемель — видео

5 апреля, 09:02
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Генштаб показал видео из Гостомеля (Фото:Кадр видео Генштаб)

Генштаб показал видео из Гостомеля (Фото:Кадр видео Генштаб)

Генштаб ВСУ опубликовал видео из освобожденного Гостомеля Киевской области.

Война России против Украины — главные события 5 апреля

На кадрах видно разрушенные и сгоревшие здания, разбитые дороги, много уничтоженного гражданского транспорта, а также подбитая и полностью сожженная техника оккупантов.

Видео дня

Ролик был снят 4 апреля.

https://www.youtube.com/watch?v=D2Nok7tOuiQ&fbclid=IwAR1SngM_spWtsXnb-NHAwWrYYnfBetR23_qMIikfuQumYdVC02In0T2Jl9I

Гостомель российские оккупанты начали атаковать с первого дня полномасштабной агрессии против Украины.

Аэродром Антонов в Гостомеле, по замыслу военного руководства РФ, должен был стать важным плацдармом для переброски десанта и предполагаемого штурма Киева.

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Однако украинские военные смогли ликвидировать врагов и установить контроль над аэродромом.

3 апреля в Минобороны заявили об освобождении от оккупантов всей территории Киевской области.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Киевская область Гостомель Война России против Украины

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