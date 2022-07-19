Виталий Ким обнародовал инструкцию, как сообщать о корректировщиках огня за вознаграждение 19 июля, 15:22 Виталий Ким (Фото:Teun Voeten / Sipa USA с помощью Reuters Connect)

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким опубликовал инструкцию, как сообщать о корректировщиках вражеского огня и получить вознаграждение.



Инструкция обнародована в Telegram-канале Кима.

«Предоставьте сведения на лиц, которые по вашему мнению корректируют огонь оккупанта, военных РФ и помогают им. Отправляйте следующие сведения на электронный ящик — 100otkima@gmail.com», — написал он.

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В письме необходимо указать:

ФИО лица, сдающего оккупанту места нахождения украинских военных или корректирующего огонь врага ( ФИО, номер мобильного телефона, адрес проживания, геолокация места нахождения или другие имеющиеся сведения, которые помогут установить личность);

ФИО, номер мобильного телефона, адрес проживания, геолокация места нахождения или другие имеющиеся сведения, которые помогут установить личность); Подробное описание события или фактов, при наличии фото и видео доказательства или факты в электронном виде, указывающие на то, что лицо помогает военным РФ;

ФИО заявителя, контактный номер телефона для дальнейшей связи и уточнения обстоятельств.

«После подробной проверки и подтверждения предоставленной информации, вы получите вознаграждение в размере 100$», — отметил Ким.

Накануне Виталий Ким пообещал вознаграждение в 100 долларов за помощь в разоблачении корректировщиков российского огня.

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