Виталий Ким обнародовал инструкцию, как сообщать о корректировщиках огня за вознаграждение

19 июля, 15:22
Виталий Ким (Фото:Teun Voeten / Sipa USA с помощью Reuters Connect)

Виталий Ким (Фото:Teun Voeten / Sipa USA с помощью Reuters Connect)

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким опубликовал инструкцию, как сообщать о корректировщиках вражеского огня и получить вознаграждение.

Инструкция обнародована в Telegram-канале Кима.

«Предоставьте сведения на лиц, которые по вашему мнению корректируют огонь оккупанта, военных РФ и помогают им. Отправляйте следующие сведения на электронный ящик — 100otkima@gmail.com», — написал он.

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В письме необходимо указать:

  • ФИО лица, сдающего оккупанту места нахождения украинских военных или корректирующего огонь врага (ФИО, номер мобильного телефона, адрес проживания, геолокация места нахождения или другие имеющиеся сведения, которые помогут установить личность);
  • Подробное описание события или фактов, при наличии фото и видео доказательства или факты в электронном виде, указывающие на то, что лицо помогает военным РФ;
  • ФИО заявителя, контактный номер телефона для дальнейшей связи и уточнения обстоятельств.

«После подробной проверки и подтверждения предоставленной информации, вы получите вознаграждение в размере 100$», — отметил Ким.

Накануне Виталий Ким пообещал вознаграждение в 100 долларов за помощь в разоблачении корректировщиков российского огня.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Николаев Война России против Украины Виталий Ким

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