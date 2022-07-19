Виталий Ким обнародовал инструкцию, как сообщать о корректировщиках огня за вознаграждение
Виталий Ким (Фото:Teun Voeten / Sipa USA с помощью Reuters Connect)
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким опубликовал инструкцию, как сообщать о корректировщиках вражеского огня и получить вознаграждение.
Инструкция обнародована в Telegram-канале Кима.
«Предоставьте сведения на лиц, которые по вашему мнению корректируют огонь оккупанта, военных РФ и помогают им. Отправляйте следующие сведения на электронный ящик — 100otkima@gmail.com», — написал он.
В письме необходимо указать:
- ФИО лица, сдающего оккупанту места нахождения украинских военных или корректирующего огонь врага (ФИО, номер мобильного телефона, адрес проживания, геолокация места нахождения или другие имеющиеся сведения, которые помогут установить личность);
- Подробное описание события или фактов, при наличии фото и видео доказательства или факты в электронном виде, указывающие на то, что лицо помогает военным РФ;
- ФИО заявителя, контактный номер телефона для дальнейшей связи и уточнения обстоятельств.
«После подробной проверки и подтверждения предоставленной информации, вы получите вознаграждение в размере 100$», — отметил Ким.
Накануне Виталий Ким пообещал вознаграждение в 100 долларов за помощь в разоблачении корректировщиков российского огня.
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