Украинские выпускники смогут сдать ВНО в Словении: как это сделать

15 июня, 17:47
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Тест (иллюстративное фото) (Фото:УЦОКО)

Тест (иллюстративное фото) (Фото:УЦОКО)

Украинские выпускники, временно проживающие в Словении из-за войны в Украине, смогут пройти упрощенное внешнее независимое оценивание.

Официальные представители Республики Словения подтвердили, что готовы создать необходимые условия для проведения национального мультипредметного теста, сообщили в Украинском центре оценки качества образования.

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Тестирование можно будет пройти на дополнительной сессии НМТ в городе Марибор.

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Абитуриентов, которые с 20 мая по 7 июня подтвердили участие в мультипредметном тестировании и хотели бы сдать его в Словении, просят придерживаться следующего алгоритма:

  • с 21 июня по 7 июля — пропустить второй этап выбора места прохождения тестирования во время основной сессии;
  • с 8 по 18 июля — подтвердить участие в дополнительной сессии тестирования и выбрать город Марибор;
  • с 1 по 10 августа — предоставить окончательную информацию о желании пройти НМТ в Мариборе;
  • до 12 августа — получить приглашение-пропуск с местоположением временного экзаменационного центра для прохождения НМТ и датой и временем начала тестирования;
  • 16−20 августа — принять участие в дополнительной сессии национального мультипредметного теста.

«Мы искренне благодарны Посольству Украины в Республике Словения, а также Институту информатики за поддержку в организации вступительных экзаменов для украинских абитуриентов» — отметили в УЦОКО.

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Кроме того, украинские выпускники также смогут составить НМТ в Люксембурге.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Внешнее независимое оценивание — ВНО Вступительная кампания Словения Украина-Словения

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