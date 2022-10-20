Решение проблемы дронов-камикадзе. Генерал Бридлав дал Украине совет, как эффективнее сбивать Shahed-136 и сберечь силы ПВО 20 октября, 10:43 Военный осматривает обломки дрона-камикадзе Shahed-136 (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

Иранские дроны-камикадзе Shahed-136 стали новым вызовом для украинских защитников и жителей даже удаленных от фронта городов Украины. Можно ли найти эффективный способ борьбы с такими ударными беспилотниками?

Эту проблему анализирует журнал The Economist, напоминая, что с 10 октября Россия выпустила по целям в Украине более 400 иранских ударных дронов — «новый поворот в войне, призванный вывести из строя инфраструктуру страны и деморализовать население по мере приближения зимы». Украина сбивает около 60% таких БПЛА, однако многие все еще достигают целей.

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И хотя на боеспособность ВСУ эти атаки, судя по всему, пока не повлияли, намеренные удары Shahed-136 по гражданским объектам являются новым военным преступлением РФ — и проблемой, решение которой Украина сейчас ищет вместе со странами Запада.

Собранный из коммерчески доступных компонентов, ударный БПЛА Shahed-136 летит медленно и несет относительно небольшую боеголовку — около 50 кг вместо 450 кг, как у баллистических и крылатых ракет. Это фактически «летающая бомба, нацеленная на статические объекты с помощью комбинации механического наведения и коммерческой спутниковой навигации». Навигационный сигнал такого дрона-камикадзе уязвим для помех, а сбить его могут зенитные ракеты, авиация, а иногда даже точные выстрелы из стрелкового оружия.

«Но он маленький и летает низко, поэтому его трудно заметить. Что еще более важно, он дешевый — лишь толика стоимости более сложного оружия и часто намного дешевле, чем ракета ПВО. Так что Shahed-136 можно посылать большими „залпами“ с нескольких направлений, подавляя силы ПВО», — поясняет остроту проблемы The Economist. Тем более если слишком много ракет ПВО будут использованы против таких дешевых беспилотников, а средства ПВО придется отвести с линии фронта для защиты городов, передовые войска ВСУ могут стать более уязвимыми для атак российской авиации. И хотя западные страны обещают поставить Украине больше сил ПВО, такие системы являются дефицитными, а их доставка — медленной.

К тому же, хотя боеголовки Shahed-136 могут быть слишком малы, чтобы полностью разрушить электростанции, они атакуют «не сами ТЭС, а подстанции, которые снабжают сети электроэнергией», поясняет Антонина Антоша, пресс-секретарь компании ДТЭК, объекты которой страдают от ударов дронов-камикадзе.

Возможное решение проблемы Shahed-136 Украине предложил Филип Бридлав, бывший командующий войсками НАТО в Европе. По его словам, ответ может быть в том, чтобы улучшить интеграцию наявных сенсоров, способных отследить дроны-камикадзе (например, радаров) со стрелками, оснащенными ПЗРК.

Так, ракета переносного зенитного комплекса Стингер может легко подбить Shahed-136, однако единственными «сенсорами» вооруженного ею солдата являются его глаза и уши. По словам генерала Бридлава, если бы такой военнослужащий лучше знал, что и в каком направлении приближается [имея данные с радаров — прим.ред.], он мог бы расположиться так, чтобы выстрелить более эффективно и точно.

«Интеграция военных систем — головная боль для западных сил даже в мирное время. Делать это в разгар войны, используя предоставленное оружие многих вариаций может быть чертовски сложно. В очередной раз Украина становится испытательным полигоном для ведения войны 21 века», — резюмирует The Economist.

Инфографика: НВ