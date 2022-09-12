Воздушные силы показали, как сбивали ракеты, которые летели на Днепр — видео
Появилось видео, как сбивали вражеские ракеты, выпущенные по Днепру (Фото:Кадр видео Командование Воздушных Сил ВСУ)
Появилось видео уничтожения российских ракет, которые были выпущены по Днепру вечером в воскресенье, 11 сентября.
Ролик опубликован на странице Командования Воздушных Сил ВСУ в Facebook.
В командовании отметили, что целями оккупантов были объекты критической инфраструктуры.
Всего было совершено 12 пусков крылатых ракет морского и воздушного базирования — Калибр и Х-101.
Зенитные ракетные подразделения воздушных командований Восток и Центр уничтожили 9 из 12 ракет.
На видео показана боевая работа зенитных ракетных комплексов С-300ПТ военнослужащих воздушного командования Восток.
Вечером 11 сентября в результате атак оккупантов на критическую инфраструктуру в Харьковской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Полтавской, Сумской областях были перебои со светом и водой.
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