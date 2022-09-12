Воздушные силы показали, как сбивали ракеты, которые летели на Днепр — видео

12 сентября, 12:01
Поделиться:
Появилось видео, как сбивали вражеские ракеты, выпущенные по Днепру (Фото:Кадр видео Командование Воздушных Сил ВСУ)

Появилось видео, как сбивали вражеские ракеты, выпущенные по Днепру (Фото:Кадр видео Командование Воздушных Сил ВСУ)

Появилось видео уничтожения российских ракет, которые были выпущены по Днепру вечером в воскресенье, 11 сентября.

Ролик опубликован на странице Командования Воздушных Сил ВСУ в Facebook.

В командовании отметили, что целями оккупантов были объекты критической инфраструктуры.

https://www.facebook.com/watch/?ref=external&v=1204185863481453

Всего было совершено 12 пусков крылатых ракет морского и воздушного базирования — Калибр и Х-101.

Видео дня

Зенитные ракетные подразделения воздушных командований Восток и Центр уничтожили 9 из 12 ракет.

Читайте также:
Россия активизировала присутствие четырех больших десантных кораблей в Черном море

На видео показана боевая работа зенитных ракетных комплексов С-300ПТ военнослужащих воздушного командования Восток.

Вечером 11 сентября в результате атак оккупантов на критическую инфраструктуру в Харьковской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Полтавской, Сумской областях были перебои со светом и водой.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Ракеты Ракетные удары Воздушные силы Город Днепр Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X