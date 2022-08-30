Проект «Возрождение»: Depositphotos исследует культурное наследие Украины и презентует благотворительные NFT-арты 30 августа, 13:58 Новости компаний depositphotos

Depositphotos, международная контент-платформа, в партнерстве с музеем META HISTORY и Министерством культуры и информационной политики Украины, презентует проект «Возрождение», призванный помочь восстановить разрушенные культурные достопримечательности и вернуть миллионам людей чувство дома.

Фото: Zhanna Enikeeva. ЧЕРНІГІВ.Дитяча бібліотека

С 24 февраля 2022 года было зафиксировано более 450 случаев российских военных преступлений против культурного наследия Украины, и это количество растет каждый день. Чтобы помочь восстановить разрушенные культурные объекты, команда Depositphotos сотрудничала с независимыми украинскими художниками. В рамках этой коллаборации семь авторов создали 38 уникальных благотворительных NFT-произведений. Для разработки художественных концепций креаторам пришлось переосмыслить собственный опыт, воспоминания и фантазии. Они поделились своим видением будущего разрушенных культурных объектов, а также значениями, которые вкладывают в восстановление этих мест.

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Фото: OTOG. Mykolaiv Regional State Administration

Художники создали творческие концепции реконструкции Донецкого академического областного драматического театра в Мариуполе, Центрального дома культуры в Ирпене, облгосадминистрации в Николаеве и многих других объектов. В проекте представлено более 20 разрушенных зданий, которые имеют большую культурную ценность для украинцев. Кроме того, у каждого из художников есть особенная связь с этими местами, поэтому их работы глубоко личные.

Фото: Neivanmade (Michael Skop). Ivankiv Historical and Local History Museum (ХРАМ)

NFT-произведения доступны для многоразового приобретения в музее META HISTORY. Доступ к каждой из шести тематических серий NFT-коллекции будет открываться постепенно. Все собранные средства будут перечислены на криптокошелек Министерства культуры и информационной политики Украины.

Фото: Sashko Danylenko. The Fire House with the Lookout Tower, Kharkiv

«За шесть месяцев войны в Украине россияне уничтожили сотни наших музеев, театров и домов культуры. Украинской культуре и национальному наследию нанесен ущерб почти на 6 миллиардов евро, и, судя по действиям и намерениям рф, эта цифра будет только увеличиваться. Именно поэтому уже сегодня важно поддерживать современные инициативы и креативные проекты по восстановлению уникального культурного наследия Украины, привлекая к процессу как можно более широкий круг небезразличных людей», — отметил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Чтобы поделиться личными историями, которые стоят за этими объектами, в Depositphotos также опросили двенадцать креаторов — художников, дизайнеров, фотографов, которые родились и выросли в разных городах Украины, имеют уникальные воспоминания об уничтоженных культурных достопримечательностях и внесли вклад в украинскую культуру до и во время войны.

Фото: Bogdana Davydiyuk. Central House of Culture, Irpin

«Этот проект важен для Depositphotos, поскольку значительная часть нашей команды — украинцы. Мы решительно выступаем за Украину с начала полномасштабного вторжения и хотим внести свой вклад, чтобы помочь стране. Изнурительная и жестокая война продолжается, но уже сегодня мы должны думать о завтрашнем дне: как восстановить и сберечь культурное наследие для будущих поколений — для украинцев и людей со всего мира, которым не безразлична историческая ценность этих мест. Наша цель — объединить усилия с художниками и креативным сообществом, чтобы восстановить разрушенные культурные достопримечательности и вернуть миллионам людей чувство дома. В этом проекте мы приглашаем вас познакомиться с прошлым и настоящим украинского культурного наследия, личными историями креаторов, а также внести вклад в будущее Украины, купив тематические NFT-арты», — поделился Вадим Нехай, вице-президент VistaCreate и Depositphotos.

Фото: Toma Safarova. Kenig

Depositphotos — это международная контент-платформа с библиотекой из более 230 миллионов стоковых фотографий, видео, векторов и аудиотреков. Сообщество Depositphotos объединяет 100 000 авторов, чьи работы помогают клиентам из 192 стран мира визуализировать свои идеи. Штаб-квартира компании находится в Нью-Йорке, офисы — в Киеве, Милане и Лимасоле.

META HISTORY — самый большой украинский благотворительный NFT-проект, получивший поддержку Министерства культуры и информационной политики Украины. Он был создан через месяц после начала полномасштабного вторжения россии и на сегодня уже собрал более 1,3 миллиона долларов для Благотворительного фонда Сергея Притулы и криптофонда Aid For Ukraine, инициированного Министерством цифровой трансформации Украины совместно с украинской криптоплатформой KUNA и блокчейн-компанией Everstake. Музей собирает средства, продавая коллекции NFT под название Warline, Avatars for Ukraine и NFT кубка Евровидения.

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